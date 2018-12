De wetenschapper die voor het eerst microplastics aantrof in mensen: 'Niemand ontkomt eraan'

Plastic brengt mettertijd microplastics voort: stukjes plastic die kleiner zijn dan vijf millimeter. Ze worden toegevoegd aan cosmetica, verzorgingsproducten en kauwgom, maar ontstaan ook door de slijtage van grotere stukken plastic door zonlicht, water, wind en vorst. Zo komen ze voor in de door plastic vervuilde oceanen, in de vissen en schaaldieren die erin leven en in zeevogels.

