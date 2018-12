David Yarrow: 'Het stoort me als mensen me louter als wildlifefotograaf bestempelen'

Mijn ouders vonden dat fotograaf geen job was, hooguit een hobby. Toen ik op mijn 21e de keuze kreeg om voor een krant te fotograferen, ben ik toch maar bij de bank gaan werken op vaders advies. Zestien jaar lang heb ik dat volgehouden, terwijl ik er ondertussen alles aan deed om een betere fotograaf te worden. Het kost veel zelfvertrouwen om midden zo'n drastische verandering te maken. Er zijn namelijk - jammer genoeg - heel veel fotografen in de wereld die geen geld kunnen verdienen met wat ze doen. De switch van bankier naar fulltime fotograaf was dus een risico.

