Het team van Fosbury & Sons opent met 'Albert' een nieuwe kantoorlocatie in Brussel, op wandelafstand van het Brussel-Noord station. De oprichters plannen ook internationale uitbreiding en bouwen stilaan een kantoorimperium uit.

Toen Fosbury & Sons een eerste vestiging opende in 2016 in Antwerpen werd al snel duidelijk dat het niet bij die ene locatie zou blijven. Bezielers Serge Hannecart, Stijn Geeraets en Maarten Van Gool zien het groots. Hun missie is niet voor niks: de kantoorwereld voorgoed veranderen. In een F&S-kantoor kunnen kleine en grote bedrijven terecht voor een werkomgeving die heel wat meer biedt dan een bureau en zitplaats.

Na de Antwerpse locatie volgden er twee Brusselse vestigingen. 'Boitsfort' zwaaide de deuren open in november 2018 en 'Alfons' in juli 2019. De derde Brusselse locatie 'Albert' bevindt zich op de Albert II-laan. Hier heeft het team een typisch kantoorgebouw van 5000 m2 in het hart van het business district van Brussel nieuw leven ingeblazen.

Fosbury & Sons opent locatie 'Albert' in Brussel © Frederik Vercruysse

Duurzaam design

ASSAR Architecten zorgde voor de renovatie, waardoor het kantoorgebouw nu energiezuinig is. De binnentuin en dakterrassen werden verzorgd door Wirtz Landscaping Architects en de interieurarchitecten van Going East hebben samen met het F&S design team het interieur voorzien van een 'Brazil meets Wallstreet-sfeer. Beeld je ruimtes in met veel planten, bamboehout, sfeervolle verlichting, kunst, gezellige zithoeken en draaitrappen.

Het gelijkvloers met een oppervlakte van 1.055 m² werd omgetoverd tot lobby en bar. Aangezien een werkmens uiteraard ook af en toe de maag moet spijzen, bezorgt Midori de Fosbury & Sons-leden van voedzame en gezonde lekkernijen doorheen de werkdag.

Binnen- en buitenlandse uitbreiding

Een vierde locatie in Brussel zit er ook aan te komen, in het voormalige Actiris gebouw aan de beurs Brussel. Ook zitten er twee nieuwe F&S-locaties in Antwerpen in de pijplijn. 'Clarisse', in het hart van de stad, opent in het najaar van 2020. Het Eilandje krijgt met 'Montevideo' in 2023 eveneens een eigen F&S-vestiging.

De toekomst brengt daarenboven internationale uitbreiding. Begin 2020 start het buitenlandse avontuur met de vestiging 'Prinsengracht' in Amsterdam. In het voorjaar van 2020 opent het team meteen een tweede Amsterdamse locatie met 'Fosbury & Sons Westerdok'.

De eerste vestiging in Spanje zal dan weer 'Fosbury & Sons Marina' heten en zich aan de jachthaven van Valencia situeren. De opening is voorzien voor najaar 2020. Op latere tijdstippen volgen nog locaties in onder meer Gent en Den Haag.

Fosbury & Sons opent locatie 'Albert' in Brussel © Frederik Vercruysse