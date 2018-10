Bruxelles: zo zien jongeren seksuele intimidatie op straat

Zowel meisjes als jongens kunnen slachtoffer zijn van seksuele intimidatie en geweld. Maar meisjes worden er structureel en dus vaker mee geconfronteerd. Gevolg: het beperkt hun bewegingsvrijheid, en als ze het meemaken kan het ernstige gevolgen hebben, zowel fysiek als psychologisch.

Om dat geweld in de openbare ruimte te stoppen, stuurden Plan International België en Canon veertien jonge activisten de straat op met een fototoestel in de hand. Hun opdracht: tonen hoe seksueel geweld en discriminatie zich manifesteert in Brussel en hoe de stad eruit zou zien zonder seksuele intimidatie.