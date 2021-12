Met dj's David Guetta en Magy Nomask op de line-up is het duidelijk dat La Boum een aprilgrap is. Een fake festival in het Ter Kamerenbos waarop meer dan 70.000 mensen 'geïnteresseerd' hebben aangevinkt op Facebook. Dat wekt onrust bij de bevoegde instanties.

De Brusselse ingenieursstudent Thomas (19) kwam, zag en maakte zich snel uit de voeten toen het gevoel van eenheid en harmonie plots omsloeg in chaos en geweld.

'Ik werd toegevoegd in verschillende chatgroepen waarin de limiet van 250 leden al heel snel was bereikt. De toon was positief. We waren al zo lang in lockdown, volgden enkel les via een scherm. We hadden er allemaal genoeg van. Elkaar terugzien, plezier maken, daar draaide het om. Er dook een Instagram-account op die berichtte over de superberoemde dj's die zogezegd gingen komen. Het was gewoon één grote grap. Het zorgde voor wat luchtigheid in een periode waarin alles voortdurend zo negatief klonk, waarin zo weinig rekening werd gehouden met onze leeftijdsgroep en we alles onder de radar moesten houden. Ik was nieuwsgierig. Wat kon er gebeuren? We deden toch niets verkeerd met in het park zitten met wat muziek? Toen ik er tegen de middag aankwam, was het park bezaaid met kleine groepjes. Er werd gebabbeld en gepicknickt. Langzaamaan werd het drukker. De festivalsfeer zwol aan. Tegen 16 uur verscheen ook een colonne politiecombi's, paarden en waterkanonnen op de heuveltop. Ze bleven in positie, zonder meer, maar het dreef de spanning wel op. Bij ons werd er gelachen, gedanst, gejuicht. 'Qui ne saute pas, n'est pas Bruxellois...' Er was eenheid, iedereen was blij om deel te kunnen uitmaken van dat moment. Samen konden we onze stem laten gelden. En toen... draaide alles uit op horror, in slechts een paar minuten tijd. Er werd Bengaals vuur aangestoken, er vloog een elektrische step door de lucht, een autoband ontplofte. De politie chargeerde, met als doel de massa uiteen te drijven. Eerst met de cavalerie, dan met de waterkanonnen en uiteindelijk met de infanterie gewapend met stok, schild en traangas. Ik snap dat er ingegrepen moest worden. We waren duidelijk te talrijk op dat moment. Maar de reactie was buiten proportie. We wilden wat lucht scheppen, leeftijdsgenoten terugzien, genieten van de lente, die voor het eerst in het land was. Negen op de tien aanwezigen waren daar met de beste bedoelingen, weet je. Voor mij was La Boum een onschuldige samenkomst, ik had nooit verwacht dat het zover zou gaan. Met bloed en gewonden. Mijn ouders begrepen ook waarom ik er was. Het vooruitzicht op plezier, mooi weer, vrienden... wie had daar geen nood aan? Ik neem het de onruststokers kwalijk dat ze de sfeer hebben verpest. La Boum had - in haar oorspronkelijke idee - echt iets positiefs kunnen teweegbrengen.'