Van 17 tot en met 20 maart gaat in Oostende het boekenfestival FAAR door. Het podium wordt vrijgemaakt voor non-fictie schrijvers. Een uiteenlopend aanbod van lezingen, workshops, interviews, gesprekken en literaire proeverijen zetten meer dan 50 auteurs in de schijnwerpers. Een zee van mogelijkheden, dus. Wij destilleerden acht evenementen die je niet mag missen.

Over hedendaags feminisime met Saskia De Coster

Donderdag 17 maart om 19:30 in de bibliotheek van Oostende.

In deze lezing gaat auteur Saskia De Coster dieper in op het feminisme. Ze vertelt over evoluties, geschiedenissen en spilfiguren, maar stelt ook vragen. Wat houdt hedendaags feminisme in? Hoe denkt de schrijfster er zelf over? Nadien wordt het publiek uitgenodigd om mee in gesprek te gaan.

Wilde Wijven: zot of ziek?

Vrijdag 18 maart om 13:00 in De Grote Post.

Heleen Debruyne en Sofie Vandamme onderzoeken in hun podcast 'Wilde Wijven' de manier waarop we vroeger en nu over felle vrouwen denken en dachten, aan de hand van voorbeelden uit de filosofie, kunst en literatuur. Wat met vrouwen die niet in het maatschappelijke keurslijf passen? In deze lezing over hun laatste aflevering 'Is er een dokter in de zaal?' zullen ze het hebben over schrijvende artsen en nerveuze vrouwen, over vrouwenartsen en vrouwelijke artsen, over gek verklaarde kunstenaressen, maar ook over gewone vrouwen met 'een hoek af'.

Zeewierwandeling met uitgebreide proeverij

Zaterdag 19 maart om 16:00 startpunt aan De Cierk.

Wandel mee met Seaweedchef Donald Deschagt op het strand en door de duinen. Als zeewierexpert leert hij je vanalles over wieren en algen. Na de inspanning staat een heerlijke en welverdiende proeverij op de planning. Knack Weekend lezers krijgen een exclusieve korting van 10 euro op de inschrijvingsprijs.

Evi Hanssen over een leven zonder alcohol

Zaterdag 19 maart om 16:00 in De Cierk.

'Sinds ik niet meer drink' is een eerlijk boek over de eerste 500 nuchtere dagen van Evi Hanssen. Knack Weekend-journalist Wim Denolf gaat met haar in gesprek over het leven zonder alcohol. Stoppen met drinken deed haar hele leven op haar grondvesten daveren. Hij praat met haar verder waar het boek stopt. Hoe loopt het alcoholvrije leven ondertussen? Hoe kijkt ze terug naar de afgelopen periode?

De FAAR van Knack - Worden we dommer van social media?

Zaterdag 19 maart om 17:00 in De Grote Post.

De digitale revolutie is volop in opmars, maar wat zijn de gevolgen ervan? Auteurs Johann Hari en Hans Schnitzler gaan ernaar op zoek in hun boeken 'De aandacht verloren' en 'Wij, nihilisten'. Een aantal toonaangevende lezers, waaronder Knack-journalist Rien Emmery, zullen deze werken bespreken en erover debatteren.

Buiten zwemmen

Zondag 20 maart om 10:00 in Thermae Palace.

Susan Houbraken verhaalt in haar boek 'Buiten zwemmen' over haar ervaringen met ijskoud natuurwater. Ze geeft tips en vertelt fijne anekdotes. Vol enthousiasme vertelt de auteur over de helende kracht van een frisse duik. Om de praktijk aan de werkelijkheid te toetsen, mogen de durvers zelf de zee in. Als afsluiter is er een lekker ontbijt voorzien. Er worden 20 plaatsen vrijgehouden voor de lezers van Knack Weekend.

Winteren met Katherine May

Zondag 20 maart om 14:00 in Thermae Palace.

In May's boek 'Winteren' vertelt ze over donkere periodes in het leven en hoe die net als seizoenen komen en gaan. Wij als mensen moeten - net als de natuur - ook de tijd nemen om even stil te staan. Nathalie Le Blanc van Knack Weekend gaat met Katherine May in gesprek over gezellig en minder gezellig overwinteren.

Praten over eten met eten

Zaterdag en zondag telkens om 11:00 en 14:00 in De Cierk.

Dit verrassend, nieuw format wordt gehost door Knack Weekend-journaliste Eva Kestemont. Ze nodigt in vier verschillende sessies telkens twee culinaire experts uit die filosoferen over eten en tafelen, terwijl ze over de kookpotten hangen.

FAAR-festival vindt plaats van 17 tot 20 maart. Meer info en tickets vind je op faar-oostende.be. Tickets voor de zeewierwandeling en de ijsberenduik kan je vinden op faar-oostende.be/knack.

