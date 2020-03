Vijf bloementelers hebben lentebloemen bezorgd aan de bewoners van vijf rusthuizen. Daarmee willen ze de ouderen een hart onder de riem steken nu ze door de corona-epidemie afgesloten zijn van de buitenwereld.

In een mededeling wijst de Boerenbond op het feit dat als gevolg van corona de import en export van sierteelt in Europa grotendeels ingestort is en dit in een periode die normaal een hoogseizoen is voor de sector. Siertelers verkopen normaal 40 procent van hun omzet tussen 15 maart en de feestdag van Moederdag. De sector, die in ons land goed is een omzet van 590 miljoen euro per jaar, wordt geconfronteerd met de verplichte sluiting van de bloemenwinkels in het weekend, terwijl de weekendverkoop goed is voor 65 procent van de verkoop. Omdat ze momenteel als geen ander weten hoe zwaar de impact van corona kan wegen op mensen, fleuren de siertelers dinsdag in iedere Vlaamse provincie een rusthuis op met bloemen 'als kleurrijk teken van solidariteit'. Het is voor de telers ook een alternatief voor het feit dat door het stilvallen van de verkoop heel wat van deze bloemen anders vernietigd moeten worden. Om geen besmettingsgevaar te veroorzaken, werden de bloemen niet in, maar buiten aan de rusthuizen geleverd.