Al drie vakbonden aan boord: vrouwenstaking wordt concreet

Vrouwen nemen heel wat werk voor zich, maar worden daar niet altijd even hard voor gewaardeerd of in gesteund. Om aan te tonen dat hun arbeid - zowel de betaalde job als de onbetaalde zorg - onmisbaar is, roepen de leden van het Collecti.e.f 8 maars nu op om 24 uur lang al die vormen van werk te stoppen. Zo willen ze opkomen voor vrouwenrechten en hun slogan hardmaken: 'wanneer vrouwen stoppen, stopt de wereld'.

Volgend op de oproep van het Collecti.e.f hebben verschillende regionale en nationale vakbondscentrales besloten het initiatief te steunen en een stakingsaanzegging in te dienen. Het CNE, de Algemene Centrale van het ABVV (met name sectoren van schoonmaak en dienstencheques) en ACOD Brussel hebben een stakingsaanzegging ingediend. De werkneemsters die in deze sectoren werken zullen dus kunnen staken en kunnen hiervoor een vergoeding ontvangen, afhankelijk van de beslissing binnen hun sector. Het Collecti.e.f vraagt alle werkneemsters om inlichtingen in te winnen bij hun vakbond.

Algemene staking

Daar stopt het niet voor de organisatie, want ook vrouwen die niet zijn aangesloten bij een vakbond kunnen volgens de organisatrices tot actie overgaan. Bijvoorbeeld door niet naar de les te gaan, te stoppen met consumeren en het huishouden 24 uur lang links te laten liggen.

'We roepen dus wel degelijk op tot een algemene staking, die betrekking heeft op alle vrouwen en alle aspecten van de samenleving', klinkt het. 'Dit om op te komen tegen de ongelijkheden en discriminaties die ook in alle aspecten van de samenleving blijven bestaan.'