Luc Bellings stopt met zijn restaurant en levert Michelinster in

Straks worden de nieuwe Michelin-sterren uitgereikt, maar één ding weten we nu al: De Vork van Luc Bellings zal niet meer in de nieuwe gids staan.

Luc Bellings stopt met zijn Hasseltse restaurant De Vork van Luc Bellings, en met de gastronomie in zijn geheel. Op 20 augustus verkoopt hij zijn zaak, daarna is het volgens de chef, die al 43 jaar in de keuken staat, tijd voor iets anders. ‘Ik wil met vrienden de wereld nog verkennen op de fiets’, vertelt hij aan VRT. ‘Ik heb het gevoel dat ik onderweg toch wel wat gemist heb.’ Omdat de chef het niet eerlijk zou vinden om nog maanden in een gids te staan terwijl zijn zaak al gesloten is, liet hij Michelin weten dat hij afstand deed van zijn ster.

Het is al de tweede keer dat Bellings een sterrenzaak sluit, want enkele jaren terug leverde hij ook zijn twee sterren voor Aan Tafel bij Luc Bellings in. Dat deed hij omdat hij op een nieuwe plaats bescheidener wou herbeginnen, maar ook daar volgde dus al snel een ster.

Wie de overnemer van De Vork van Luc Bellings wordt, houdt de afscheidnemende chef nog geheim, maar het zou iemand zijn die Limburg gastronomisch zal laten schitteren.