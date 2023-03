Waarom mannen en vrouwen beter andere cosmetica gebruiken

De opkomst van genderneutrale cosmetica zou ons kunnen doen geloven dat elke huid hetzelfde is. Maar biologische verschillen zijn een realiteit. De mannenhuid is 20% dikker dan die van vrouwen. En testosteron zorgt voor vijf tot tien keer meer talgproductie. Dit zijn de vier belangrijkste verschillen.

Vette huid

De mannenhuid is vetter en kan daarom minder goed tegen de rijke crèmes die mannen soms lenen van hun partner in de badkamer. “Dit bevordert de ontwikkeling van ontsteking zoals acne”, zegt Dr. Pierre Vereecken, dermatoloog bij Chirec-Cliderm in Brussel. “Het verschijnen van puistjes kan hen ontmoedigen. Het is dus raadzaam om producten voor de droge huid te vermijden… behalve op delen van het lichaam waar je mogelijk een atopische huid of eczeem hebt.” Het is daarom beter om te kiezen voor een serumtextuur of een niet-vette vloeistof.

Dagelijks scheren

Omdat mannen zich dagelijks scheren, kunnen ze beter voorzichtig omspringen met bepaalde modieuze ingrediënten die vandaag sterk gepromoot worden op sociale netwerken, zoals salicylzuur, fruitzuren of retinol. “Je riskeert een chronische irritatie. De werking van het scheermes zelf veroorzaakt al ontstekingen. De verzorging die daarna wordt toegepast, moet daarom in de eerste plaats verzachten en niet tot doel hebben de talgafscheiding te verminderen of puistjes te behandelen.” Deze behandelingen gebruik je dus beter op een ander moment en met voorzichtigheid.

Vet haar

Testosteron is ook verantwoordelijk voor een overproductie van talg op de hoofdhuid. Volgens onze specialist is het raadzaam om agressieve producten te vermijden die de hoofdhuid kunnen irriteren. Het is dus beter om je haar wat vaker te wassen met een milde shampoo dan de wasbeurten met een agressiever product te spreiden. “Dat zal veel comfortabeler aanvoelen”, stelt hij. “Het is een mythe dat je meer haar verliest als je het vaker wast. Je verliest dertig tot vijftig haren per dag. Wat je ook doet.”

Meer zweten

Mannen zweten meer dan vrouwen, opnieuw vanwege testosteron. Dit gecombineerd met de aanwezigheid van haar onder de oksels, bevordert de verspreiding van bacteriën en de slechte geuren die daarmee gepaard gaan. “Je kunt beter het gebruik van irriterende antitranspiratiemiddelen beperken – tot om de dag of zelfs om de drie dagen – en kiezen voor een antiseptische zeep in combinatie met minder haar onder de armen.” Een beetje ironisch in een tijd waarin vrouwen eindelijk besluiten zich niet meer te ontharen.