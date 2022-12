Duurzaam kerstcadeau scoren? Schenk eens een boompje

Op zoek naar een duurzaam en origineel kerstcadeau? Bij natuurorganisatie BOS+ kun je voor amper 10 euro een boom kopen en er een boodschap aan meegeven.

Je mag het boompje zelf planten, krijgt jaarlijkse updates over het bos en een gepersonaliseerd certificaat dat je onder je kerstboom kunt leggen.

Hoe werkt het?

Je kunt online een boompje aankopen, waarvoor je in ruil een certificaat krijgt. Dit kan je voorzien van een persoonlijke en warme boodschap om het daarna onder de kerstboom leggen. Op het certificaat staat vervolgens een QR-code, waarmee je kan aangeven dat je de boom zelf mee zal komen aanplanten. BOS+ voorziet de grond en het boompje, en voor je het weet help je mee een stukje Vlaamse natuur aan te leggen.

Meer bos in Vlaanderen

Met deze cadeautjes hoopt BOS+ te zorgen voor meer bos in Vlaanderen, maar ook mensen de kans te geven hier aan bij te dragen. ‘Na onze actie vorige week merkten we enorm veel bijval van duizenden mensen in de roep om meer bos’, zegt Lore Provoost van BOS+. ‘Nu kunnen mensen een boompje cadeau doen met een positieve impact, naast het grote commerciële aanbod aan cadeaus. Veel mensen hebben ook al alles dat ze nodig hebben op materieel vlak. Met een boompje van BOS+ kunnen ze nog jarenlang genieten, want we houden hen op de hoogte van de ontwikkeling van het bos waarin hun boompje staat.’

Ook als bedrijf kan je meedoen, met een boompje als relatiegeschenk of per verkocht product. Alle info vind je op hun website.