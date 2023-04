Hoogmis van het design: 7 primeurs van Salone del Mobile in Milaan

De ene editeur grijpt terug naar traditie en erfgoed, de andere gaat voluit voor vernieuwing en experiment. Chef wonen Amélie Rombauts ontdekte heel wat nieuws tijdens de eerste normale editie in vier jaar van het Salone del Mobile, de hoogmis van het design. Dit bleef haar bij.

Veertigers en vijftigers

In een decor van uitvergrote archiefbeelden, zwart-witte designerportretten en reclamecampagnes van de jaren 80 tot nu, zet Flexform resoluut in op tijdloosheid. Het toont daarmee ook een roemrijke geschiedenis die onlosmakelijk verbonden is met Antonio Citterio. Al vijftig jaar drukt de architect-designer zijn stempel op de meubelen die het familiebedrijf jaarlijks voorstelt. Eén ontwerp wordt dit jaar in het bijzonder uitgelicht: de Max, die in 1983 werd voorgesteld als statement piece voor wachtkamers en directiekantoren. Om de sofa toegankelijker te maken voor woonkamers werd de buizenstructuur verlaagd en het tuinboonvormige zitkussen vergroot en comfortabeler gemaakt. Genoeg aanpassingen om het meteen ook van een nieuwe naam te voorzien: Supermax. flexform.it

© flexform.it

Scarpa’s stoelendans

Vorig jaar pakte Cassina groots uit met de heruitgave van Soriana, de sofa die het meermaals bekroonde architectenechtpaar Tobia Scarpa en Afra Bianchin ontwierp en waarmee het duo in 1968 de Compasso d’Oro won. De zetel maakt ook deel uit van de permanente collectie van het MoMA. Dit jaar is het aan Tacchini om twee stoelen van hun hand nieuw leven in te blazen: de Sempronia-stoel uit de jaren 80 en de tien jaar oudere Dialogo-stoel, die destijds nog uit de B&B Italia-ateliers kwam. Tobia Scarpa, vandaag 88 jaar oud, is hipper dan ooit. tacchini.it

Stoel Sempronia van Tacchini. © Andrea Ferrari

Zoete pastelletjes

Mij deden ze meteen denken aan de zachte, tricolore gomsnoepjes die je nog in oude snoepwinkeltjes vindt. Nochtans zijn de nieuwe BomBom-buitensofa’s van Roche Bobois geen ode aan snoepgoed, wel aan het Lissabon van ontwerpster van dienst, kunstenares Joana Vasconcelos. Ze haalde haar inspiratie uit de pastelkleurige gevels van de oude huizen in de oude binnenstad. Kleuren die in elkaar overlopen als de zon ondergaat. De ruggen kun je verplaatsen zodat je de sofa helemaal kunt boetseren naargelang je plannen of je gezelschap.

Ben je binnenkort in Milaan, spring dan zeker ook binnen in de winkel van het Franse merk, op Via Cavalotti. Je kunt er een gigantisch werk van Vasconcelos bewonderen dat zo’n 45 meter overspant. roche-bobois.com

© roche-bobois.com

Honderdjarige designtempel

Een eeuw geleden, naar aanleiding van de allereerste Biënnale voor Decoratieve Kunsten in Milaan, gingen de deuren open van Triennale Milano, dat intussen uitgroeide tot hét design- en architectuurmuseum van Italië. Naar aanleiding van deze mijlpaal staan dit jaar drie grote expo’s op het programma. Met Museo del Design Italiano zal het honderd jaar Italiaans design in de kijker zetten in een gloednieuwe ruimte binnen het museum. In mei volgt Triennale. Home Sweet Home waarin hedendaagse architecten in twaalf immersive installaties onderzoeken wat ‘thuis’ en ‘wonen’ betekenen. Het sluit het jaar af met Pittura Italiana, een tentoonstelling die de Italiaanse frescotraditie nieuw leven wil inblazen. triennale.org

Stevig aanpoten

Op tafels zoals deze Neolith van Poliform hoort geen tafellinnen. Dan zou je de monumentale poten, die wat aan een dolmen doen denken, verbergen. Poten krijgen bij opvallend veel merken eerherstel. In dit model zijn ze gebeeldhouwd in marmer of in zwarte olm. poliform.it

© poliform.it

Religieuze ervaring

Belgium is Design neemt voor de 15de keer een delegatie Belgische ontwerpers mee naar het SaloneSatellite, een internationale springplank voor ontwerpers jonger dan 35 op het Salone del Mobile. Dertien studio’s haalden de selectie. Onder hen COSEINCORSO, een ontwerpstudio opgericht door Marzia Cerio en Marwann Frikach. Voor zijn eerste collectie richt het duo zich op isolement, eenvoudig leven en spiritualiteit. Ze vonden inspiratie bij voorwerpen uit begijnhoven: kerk- en knielbanken, doopvonten en religieuze kandelaars.

In eenzelfde sfeer vinden we Desacralized, de groepsshow van de Galerie Philia in San Vittore e 40 Martiri, een ontwijde kerk in het centrum van Milaan. Elke ontwerper werd uitgenodigd om zijn interpretatie te geven van het begrip desacralisering. Ze lieten zich inspireren door voorwerpen die vroeger religieuze associaties hadden en nu louter functioneel zijn. Aan één eis dienden ze te voldoen: hun ontwerp moest wit zijn. Naast het werk van Studiopepe en Rick Owens spotten we ook twee Belgen. Arno Declercq, met een grote witte eettafel (hij staat vooral bekend om zijn werk in zwartgeblakerd hout) en Pierre De Valck, met een fontein die symbool staat voor verandering en leven. coseincorso.com, arnodeclercq.com, pierredevalck.be

© COSEINCORSO

Leg de link

Een paar weken geleden zagen we in dit blad een sculpturale ketting in het interieur van ontwerpster Natalia Brilli. Kettingen zijn intussen ook al gespot bij Westwing onder de vorm van fluffy kussens. En nu bij het Spaanse Sancal. Raw Color bedacht de LINK-zetel, die in verschillende kleuren en prints te verkrijgen is. Al komt er wel wat voorstellingsvermogen bij kijken voor wie er als eerste in wil ploffen. Sancal.com – westwing.nl

© Sancal.com

Salone del Mobile vindt plaats in Milaan van 18 tot 23 april. salonemilano.it