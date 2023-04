Hier brandt de lamp: 10 Belgische lichtontwerpers om in de gaten te houden

Niet alleen op het vlak van mode heeft ons land creatief toptalent in huis, want er zijn ook heel wat knappe Belgische lichtontwerpers. Van vaste waarden tot jonge starters, van sober design tot gedurfde lichtarmaturen: 10 lichtende voorbeelden.

1. Studio Elémentaires

Apolline Couverchel en Gauthier Haziza komen uit de wereld van de podiumkunsten (zij is scenografe, hij lichtontwerper). Ze streven ernaar om de theatraliteit van de stedelijke omgeving te capteren en die te vertalen in wat zij ‘gevoelige objecten’ noemen. In hun atelier maken en monteren ze bijna alles met de hand. Inspiratie kan komen van een lichtreclame bij een kapper in Shanghai of van ventilatoren in Las Vegas; ze vertalen het allemaal in vrolijk sculpturale en verhalende lichtobjecten. Altijd blijft er een link met het theater of hedendaagse kunst, en hun ontwerpen zijn enkel beschikbaar in beperkte series. Daarnaast maken ze ook eenmalige creaties voor privé-interieurs, restaurants, hotels of andere kunstlocaties. “België paste helemaal bij onze manier van creëren”, zeggen de twee Fransen die in Brussel landden.

studioelementaires.com

2. Koen Van Guijze

Toen Koen Van Guijze in 2016 een ‘jonge ontwerper’ werd, had hij al 25 jaar ervaring in de verlichtingssector. Door tientallen merken te verkopen en te installeren, bouwde hij een zeldzame ervaring op die hij vandaag met precisie en humor inzet. Tijdens het voorbije Collectible-salon presenteerde hij lampen waarvan de ene een mannelijk lid met condoom voorstelde, de andere een stevig paar vrouwenborsten. “We blijven Belgen”, verklaart hij glimlachend. Zijn serie Sofisticato, van staal, is soberder en minimalistisch en werd een succesnummer in het aanbod van Serax. Geïnspireerd door zijn reizen, het dagelijks leven of designtendensen (zijn kleurrijke ‘Y’-hanglamp knipoogt naar de Memphis-stijl), werkt hij samen met lokale ambachtslui om zijn creatieve passie vorm te geven.

koenvanguijze.com

3. DIM Atelier

Wie? Na zijn studie scenografie in Bulgarije verhuisde Vladimir Slavov zijn artistieke carrière via Nederland naar Antwerpen.

Wat? DIM Atelier staat bekend om zijn lichtgevende sculpturen, vaak in brons of messing, expressieve en op maat gemaakte stukken, die zeer worden gewaardeerd in sterrenrestaurants (The Jane, Mirazur…), door modeontwerpers (Dries Van Noten) en designgaleries.

Waarom? In de soms brute, soms minimalistische stukken van DIM Atelier zit vaak een vleugje waanzin. Als autodidact in zowel metaalbewerking als lichtontwerp, volgt Vladimir Slavov zijn fascinatie en schept hij plezier in het experiment. Hij werkt geregeld samen met gekwalificeerde vakmensen, en daarbij levert zijn ‘niet-opleiding’ soms nieuwe mogelijkheden en onverwachte resultaten op. Door in te spelen op de verwachtingen van zijn klanten en de ruimtes waarin hij aan de slag gaat, spelen zijn werken zowel een architecturale als een artistieke rol.

dimatelier.com

4. Pauline + Luis

Wie? Afgestudeerd aan Saint-Luc Doornik en La Cambre, werken Pauline Capdo en Luis Bellenger al samen sinds ze elkaar hebben ontmoet.

Wat? Ook al ontwerpen de twee industrieel ontwerpers ook meubelen en accessoires, de lichtobjecten met heldere lijnen blijven hun handelsmerk. Het duo levert ook zelfgeproduceerde objecten in de catalogus van verschillende producenten (Serax, Matière Grise, Hartô…).

Waarom? Hun ontwerpen zijn vaak geïnspireerd door heel herkenbare architectonische of traditionele stilistische details, zoals Venetiaanse blinden, lichtslingers, kaarsen, bioscoopschermen of zelfs fronsrokjes, en zo worden de lampen van Pauline+Luis dromerige dubbels. Technisch verfijnd als ze zijn, wekken de ontwerpen de illusie van een tekening die tot leven komt.

paulineplusluis.com

5. Gobolights, Nicolas Brevers

Opgeleid als chemicus, werd Nicolas Brevers alchemist. Wiskundige formules, geometrische figuren en bewerkingen, moleculaire structuren of de wetten van de zwaartekracht worden voor hem het materiaal om lichtgevende en ruimtelijke muziek mee te componeren. Als autodidact heeft deze vakman/ontwerper gaandeweg een aantrekkelijke catalogus opgebouwd met modellen die afwisselend speels en stijlvol zijn. Ze doen soms denken aan de kinetische kunst en de mobielen van Calder. De ontwerper creëert ook op maat gemaakte verlichtingsarmaturen en lichtinstallaties voor architecten en particulieren.

nicolasbrevers.com

6. Kapsul

Wie? Keramiste Valérie Maenhout (Val Pottery) en textieldecorateur Rebecca Van Loocke (Rebo).

Wat? Een collectie lampen in vrolijke kleuren, samengesteld uit een keramische voet waarop een grote lampenkap troont.

Waarom? Het duo staat garant voor verfrissende creaties waar zowel optimisme als liefde voor handwerk van afstraalt. De kleurrijke keramiek die Valérie creëert in haar atelier in Portugal en het sobere textiel dat Rebecca produceert in haar atelier in de buurt van Waregem, vormen samen een fris nieuw geheel. Eén plus één is drie.

kapsulcollection.be

7. Fersasos

Wie? Pauline Vercammen studeerde af aan Luca School of Arts in Gent in 2016 en maakt sinds 2020 met een klein team lampen. Haar merk werd begin 2022 gelanceerd.

Wat? Lampen met een luxe uitstraling zonder frivoliteit. Bladgoud en gouden coatings maken unieke halo’s mogelijk.

Waarom? Met hun eenvoudige vormen, geïnspireerd door de natuur, blenden deze armaturen van edele materialen harmonieus in elk interieur. De Fersasos-catalogus is esthetisch coherent, maar bevat ook technische verrassingen, zoals deze schelp, waarvan de lichtintensiteit varieert naargelang de opening. Op termijn wil het merk zich ook toeleggen op meubelen.

fersasos.com

8. Maison Tricot

Wie? Ilia Sigi Eckardt groeide letterlijk op in een mand vol breiwol. Zijn moeder, Hilde Frunt, die voor de grootste namen van de Antwerpse mode werkte, besmette hem met het breivirus.

Wat? Met de hand gebreide en gehaakte buitenlampen. De breisels van polyester, vervaardigd in het eigen atelier, zijn bollen van polycarbonaat. De collectie wordt in eigen huis ontwikkeld en gebreid, en gedistribueerd en gepromoot door Tribù, fabrikant van tuinmeubelen.

Waarom? Twee werelden komen hier mooi samen: Ilia Sigi Eckardts ervaring met textiel komt goed van pas bij het creëren van lichtobjecten, het zorgt voor interessante texturen en vormen, met vaak een hypnotiserend schaduwspel tot gevolg. Omgekeerd benadrukken de lichtobjecten de subtiliteit en de technische details van het breien of haken.

maisontricot.com

9. Hind Rabii

In de kwarteeuw dat het merk Hind Rabii bestaat, is de reputatie van de elegante lampen, met zowel Scandinavische als mediterrane invloeden, de wereld rondgegaan. Het bedrijf in Verviers blijft nog samenwerken met Italiaanse ambachtslieden (o.m. Muranoglas, keramiek uit de Veneto) en soms met externe ontwerpers, maar het heeft zijn productie ook gericht op nieuwe ontwerpen en op een netwerk van ultralokale onderaannemers. De assemblage, het onderzoek en de ontwikkeling blijven evenwel in eigen beheer. De nieuwe collectie Segno wordt gepresenteerd tijdens het salon Euroluce in Milaan.

hindrabii.eu

10. De grote spelers: Modular, Wever & Ducré, Delta Lights, Zangra

Modular werd opgericht in 1980 en is met zijn aandacht voor duurzaamheid letterlijk een lichtend voorbeeld in de sector. De firma uit Roeselare, die aanwezig is in heel Europa en de VS, is een referentie in architecturale verlichting voor woningen, horeca en winkels. De modellen zijn even eigentijds als tijdloos.Ook Wever & Ducré werkt sinds de jaren tachtig aan een indrukwekkende catalogus van architectonische en luxueuze armaturen, al zijn hun modellen soms meer sculpturaal. Let op hun uitgave van Jules Wabbes-lampen, klassiekers van het Belgisch design.

Een derde grote speler van Belgisch licht is Delta Lights. Opgericht in 1989, tekent het bureau van ontwerper Paul Ameloot present in 120 landen. Architecten en decorateurs kunnen putten uit een gediversifieerde catalogus die profielen, modellen op rails, spots, pendels en buitenmodellen combineert. Vorig jaar kreeg High Profile, hun samenwerking met de architecten van MVRDV, veel bijval.

Pop, retro en betaalbaar, dat is Zangra. Sinds ze in 2008 een porseleinen wandlamp maakten voor het oude hotel-restaurant dat ze restaureerden in de Ardennen, ontwikkelden architect Eve Van Dyck en ontwerper Thierry Donnay nog tientallen andere modellen. Gekoppeld aan een netwerk van Europese fabrikanten en opererend als webshop, is het merk ook een distributeur met een catalogus van maar liefst 9000 artikelen voor in huis.

supermodular.com, weverducre.com, deltalight.com, zangra.com