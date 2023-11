Heimelijk ontworpen en meegesmokkeld: het verhaal achter de Auping-klassieker Auronde

Soms kan je beter niet naar je baas luisteren. Dat bewijst Auping-klassieker Auronde. Lees hier het onwaarschijnlijke verhaal achter dit bekende ontwerp.

Naam: Auronde

Ontwerper: Frans de la Haye (°1943)

Eerste uitgave: 1973

Het had niet veel gescheeld of een van de bekendste bedden uit de jaren 70 was er nooit geweest. “Wat is dit?! We zouden toch iets met ‘staal en hout’ doen?” Meneer Savenije – de toenmalige Auping-directeur – klonk stomverbaasd toen hij, de avond voor de Voorjaarbeurs van 1973, ontwerper Frans de la Haye betrapte op het inladen van bedden en tafeltjes in felgekleurd beukenmultiplex. Een leugentje om bestwil volgde. “Naast me stond de chef van de productieafdeling”, vertelt Frans de la Haye aan de telefoon. “Hij zei dat de oorspronkelijke opdracht niet binnen de tijd gerealiseerd kon worden.”

De waarheid was dat De la Haye weinig inspiratie kon vinden in de summiere vraag. De founding father van de faculteit Productontwerp in Eindhoven vond geen reden om een bed te ontwerpen enkel op basis van trendy materialen. Hij ontwierp liever een exemplaar voor zichzelf. “Vijftig jaar geleden was de slaapkamer een uiterst oninteressante plaats in huis. Je was er alleen om te slapen. Maar met de opkomst van de centrale verwarming dacht ik dat daar verandering in kon komen.” Hij ontwierp een bed waarin je niet alleen lang kon blijven liggen, maar ook comfortabel kon zitten. Het was verstelbaar, de schuiftafeltjes aan weerszijden dienden om een boek te lezen, of in bed te ontbijten. De ronde hoeken en het gemak om het bed zelf te monteren waren innovatief. “En de opvallende kleuren? Ik wist wel dat de felgroene niet meteen verkocht zou worden. Maar wel dat ie de nodige tongen zou losmaken.”

© GF

De bedden werden bij gebrek aan een alternatief toch maar ingeladen, de tafeltjes niet. Die werden stiekem meegesmokkeld op de beurs. “Toen dat de volgende dag uitkwam was meneer Savenije boos, maar intussen waren er al tachtig van verkocht. Op dat moment werd hij de grootste voorstander.” Vijftig jaar later zijn dat er 1,26 miljoen geworden.