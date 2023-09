‘De touch van materialen wordt te vaak over het hoofd gezien’: interieurtips van het ontwerpduo achter de Brusselse Animo Studios

De doucheruimtes bij de sportstudio Animo Studios zijn van de hand van études. Hun tips voor een stijlvol en natuurlijk interieur lees je hier.

Met Animo kreeg Brussel een keten sportstudio’s die ‘scoort’ qua design. Het interieur van de studio ‘Place Brugmann’ werd ontworpen door études, van interieurarchitecte Karine Szekeres en medeoprichter architect Nicolas Wicart.

Natuurlicht

“Bij études willen we verbinding met de natuur: natuurlijk (aanvoelend) licht, planten… alles wat de connectie met de natuur kan maken. Dat doen we met het oog op welzijn. We willen dat mensen zich goed voelen in een ruimte.

Omdat er in de doucheruimte geen natuurlijk licht was, kozen we voor verlichting van het Belgische Prado, die daar dicht bij in de buurt komt. Aan wastafels belicht je de ruimte best vanaf de muur. Plafondverlichting geeft schaduwen en accentueert rimpels. De Glo-Ball-wandlampen van Flos zijn een goede optie. Het merk heeft jarenlange ervaring, de armaturen geven een prachtig licht en de prijs is zeer haalbaar.”

© ANIMO STUDIOS

Het zit in de details

“Zelfs bij de kranen – een ontwerp van Dornbracht – is alles tot in de puntjes doordacht: de uiteindes van de kruisvormige kraantjes zijn afgerond, ze openen en sluiten heel zacht, zelfs het geluid van het stromende water is af. De kranen aan de wastafels werden in de muur geplaatst. In een ruimte waar die kranen bijna elke minuut worden gebruikt en frequent gepoetst moeten worden, is dat efficiënter. Dat is ook een handige tip voor iedereen die niet graag kuist.

Ook interessant voor thuis zijn de dubbele kledinghaakjes bij elke doucheruimte. Hier bedacht ik ze voor wie zowel een handdoek als kledij wil meenemen, maar thuis is dat haakje een leuk extraatje zodat je de handdoek voor je lichaam én die voor je haar kwijt kunt. Zo’n details zorgen voor meer comfort, net zoals een vast schap voor douchegel, shampoo en conditioner.”

© ANIMO STUDIOS

Hoe voelt het?

“Vaak over het hoofd gezien is de touch van materialen. Elk natuurlijk materiaal heeft, naast een visuele kwaliteit, zijn eigen tactiliteit. In de omkleedruimte is de vloer van beton, maar er is ook vloerverwarming. De tegels in de douche en aan de wastafels hebben een zachtruwe textuur. Aan de wastafel gebruikte ik de Bera- en Beren-tegels van Living Ceramics; de doucheruimte is bezet in beige tegels met op de grond een iets ruwere finish tegen het glijden.

De wastafel was wel een huzarenstuk, pas na heel wat afwijzingen vonden we een ijzersmid die dit demonteerbare meubel voor ons wilde maken. Ook hier dachten we aan de touch: geborsteld inox voelt lekker fris na een intense sportsessie.”