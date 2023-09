Colorblocking en contrasten: de geheimen achter het interieur van hotel The Hoxton in Brussel

Een Istagramwaardige slaapkamer creëren, dat doe je met de designgeheimen van Chris Stringfellow. Hij is het creatieve brein achter het interieur van hotel The Hoxton in Brussel.

Chris Stringfellow is interieurarchitect en mede-eigenaar van Aime, het Britse designbureau dat wereldwijd hospitalityprojecten inricht, waaronder ook The Hoxton, de onlangs in Brussel neergestreken hippe hotelketen. Wij vroegen hem achter de geheimen van het slaapkamerinterieur van The Hoxton.

Lichtspel

“Een regel voor de slaapkamer: ga voor diffuus licht. Dat verzacht de ervaring, zeker bij de plafondlamp.

Vervolgens werk ik met toefjes licht op verschillende hoogtes, allemaal met een ‘lovely glow’ als einddoel: tafellampen met matte gloeilampen, lampenkappen in textiel, wandlampen naast het bed, grote vloerlampen… Je kunt niet genoeg lampjes hebben.”

© GF

Effen gordijnen

“In elke hotelkamer zul je verduisterende overgordijnen en transparante gordijnen vinden. Omdat deze hotelkamers zoveel ramen hebben, opteerde ik bewust voor effen overgordijnen, hier met linnen transparante ondergordijnen, om de muren neutraal te houden.”

© GF

Hoofdeinde

“Een klassieker waaraan ik veel aandacht besteed, is het hoofdeinde van het bed. Ook thuis kun je er makkelijk eentje creëren: met kant-en-klare opties of door er eentje te laten maken, of je nu geprint textiel zoals dit ikat-patroon kiest, of een egale en getextureerde stof. Een hoofdeinde geeft onmiddellijk een mooie vorm en meer comfort in bed.

“Een stoel of bank aan het bedeinde is altijd een goed idee, omdat een slaapkamer met enkel een bed in nogal hard kan overkomen. Maar als je daar de ruimte niet voor hebt, kom je dus ook al heel ver met een hoofdeinde.”

© GF

Contrasten opzoeken

“De betonnen funderingen van het gebouw liet ik bewust zichtbaar. In combinatie met alle uiterst afgewerkte details had de ruimte wel wat hardheid nodig. Ook thuis kun je door het blootleggen van houten funderingen of het zandstralen van een parketvloer de leeftijd van oude elementen in de spotlight zetten om hetzelfde contrasterende effect te bereiken.”

Ook op de vloer, speelde ik met contrast. In elke hotelkamer voorzie ik een zachte ondergrond naast het bed. In plaats van een tapijt met een opvallend patroon op een effen vloer te leggen, wisselde ik het om: de parketvloer kreeg een dambordpatroon waarop dit tapijt in koele blauwtint mooi contrasteert.”

© GF

Kleurcode

“Colorblocking is een techniek die ik vaak in slaapkamers toepas. Hier: binnenstappen in het rode vlak geeft een huiselijk gevoel. Daarna kom je in het lichtere gedeelte. In plaats van met een accentmuur te werken, kun je een geometrisch vlak doen overlopen op een andere muur, wat de ruimte optisch vergroot.

Wanneer je kleuren in een ruimte combineert, is het altijd een goed idee om die kleuren subtiel in andere accenten te laten terugkomen: rood duikt hier weer op in een kunstwerk of in de sofa met een relaxte samenhang als resultaat.”



