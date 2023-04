Buitenspeelgoed: dit zijn de nieuwste tuin- en terrastrends

Van buitenkeukens tot hanglampen en servies. Dit zijn de nieuwigheden en trends voor je tuin of terras.

1—Langverwacht debuut

De eerste outdoorlijn van Molteni&C is een feit en liefhebbers zullen hun geduld rijkelijk beloond zien worden. Creatief directeur Vincent Van Duysen ontwierp een eigen collectie waarin hij naar zachtheid en welzijn streefde in zijn kenmerkende signatuur. “Geïnspireerd door het modernisme, de vervaging tussen binnen en buiten en de intieme wisselwerking met licht en natuur”, aldus de architect. Maar daar bleef het niet bij. Hij snuisterde ook in de rijke geschiedenis van het merk en vulde de collectie aan met ontwerpen van Foster + Partners en Ron Gilad en herontdekte en passant ook archiefstukken van Giò Ponti en Luca Meda. De rode draad is een wisselwerking tussen materialen: massief teak bij Meda, strak metaal bij Van Duysen, poreuze cementafwerking bij Foster + Partners en gladde lavasteen bij Gilad. In kleuren die herinneringen oproepen aan de Middellandse Zee. Kers op de taart is een monolithische buitenkeuken getekend door Van Duysen. Eenvoudig, geraffineerd en hoogtechnologisch. Geduld is een hele schone zaak. molteni.it

Buitenkeuken van Vincent Van Duysen voor Molteni&C

2—Eden

Een aards paradijs waar rust de boventoon voert.

Hangligstoel Swingrest met een schil in ambachtelijk koordwerk, Dedon, prijs op aanvraag – dedon.com

GESPOT: Niet iedereen is gezegend met groene vingers. En zelfs dan is het een hele opgave om je planten de juiste hoeveelheid water te geven, op het juiste moment. Deze houten bloembakken, ontworpen door de Deense architecte Agnieszka Szwarczewska, zijn voorzien van een zelfbewaterend systeem waardoor je potplanten op natuurlijke wijze continu van vocht worden voorzien. Eén à drie keer water bijgieten per maand volstaat. Vanaf 125 euro – Squarely Copenhagen, stilfuld.be

Plantenbak van Squarely Copenhagen in donker eikenhout, 269 euro

3—Lichte metalen

De stoel der stoelen, Giò Ponti’s Leggera, wordt deze lente in een outdoorvariant gelanceerd. Cassina deed er alles aan om de legendarische lichtheid van de stoel enigszins te behouden. (De houten variant weegt vier kilo, deze stalen outdoorvariant 5,5 kilo). Hoe? Door constructietechnieken uit de formule 1 toe te passen. Het houten frame is vervangen door buizen van austenitisch roestvrij staal (een staal met kristallijnenstructuur in plaats van chroom) die in een gesloten mal van binnenuit worden gevormd door er onder hoge druk een vloeistof door te jagen. Hetzelfde procedé wordt toegepast om onderdelen van formule 1-bolides te maken. De editie is te verkrijgen in de kleuren ivoor, taupe en groen met een zitting in geweven koord of een gestoffeerd kussen.

Vanaf 1235 euro, cassina.com

Gio Ponti’s Leggera nu te verkrijgen in een outdoor versie bij Cassina.

GESPOT: Feeëriek licht in de bomen creëer je niet meer met lichtslingers, maar met lampen die evengoed aan het plafond zouden kunnen hangen.

4—Complementair

Rode en roze knallers voor je groene tuin.

Stoel Peter met frame in wijnrood gepoederlakt staal en zitting in polypropyleen, Flexform, prijs op aanvraag flexform.it

GESPOT: Het modehuis Marni lanceert op het Salone del Mobile zijn eerste servies Midnight Flowers. De collectie, getekend door Francesco Risso en geproduceerd door Serax, zal vanaf augustus in de winkel te verkrijgen zijn. serax.com