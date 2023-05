De waarheid over geuren en kleuren: zijn geurkaarsen en huisparfums ongezond?

Geurkaarsen en huisparfums blijven populair. Vandaag wordt zelfs aan fragrance zoning gedaan, waarbij verschillende kamers in huis hun eigen parfum krijgen. Maar is dat wel een goed idee of zijn geurkaarsen eigenlijk ongezond?

Zijn geurkaarsen ongezond? De twee deskundigen die we deze vraag stelden, zijn het erover eens: zodra je iets brandt, in dit geval een geurkaars, verdampen automatisch irriterende of zelfs giftige stoffen. Deze vluchtige organische stoffen (VOS) zijn afkomstig van de verbranding zelf, maar ook van de paraffine of van de materialen waaruit het parfum bestaat. “Het verbranden of verwarmen van een VOS zoals gebeurt in sommige verstuivers, is nog schadelijker”, zegt toxicoloog Alfred Bernard, emeritus hoogleraar aan de UCLouvain. “Het probleem is dat we heel weinig informatie hebben over de ingrediënten die in deze producten worden gebruikt. Het feit dat ze natuurlijk zijn, is geen garantie dat ze niet giftig zijn.”

Dominique Vandijck, adjunct-directeur-generaal van het Antigifcentrum en hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Gent, denkt niet dat geurstokjes beter zijn: “De vloeistoffen in de flesjes zijn vaak erg geconcentreerd”, zegt hij. “Het is onmogelijk om de verspreiding van schadelijke stoffen te stoppen, tenzij je de stokjes verwijdert, wat mensen eigenlijk nooit doen. Om de blootstelling te beperken, raad ik wel aan om niet alle stokjes tegelijk te gebruiken. Dat beperkt de verspreiding in de atmosfeer. En het is ook zuiniger, omdat het parfum minder snel zal verdampen.”

Aromadiffusers op stoom hebben weliswaar een aan-uitknop, maar zijn niet zonder gevaar. “Ook hier verwarm je de stoffen”, vervolgt Vandijck. “Water dat opwarmt en afkoelt, wordt bovendien een broedplaats voor bacteriën. We vergeten ook vaak dat het hanteren van concentraten of geparfumeerde substraten oog- of huidirritaties kan veroorzaken.”

Het is vaak de dosering die het vergif maakt. “Het risico is vooral aanwezig bij chronische blootstelling”, voegt Alfred Bernard toe. “Ons ademhalingssysteem is kwetsbaar en niet in staat om deze verontreinigende stoffen, waar het in het dagelijks leven al veelvuldig aan wordt blootgesteld, te kunnen verwerken.”

In plaats van geurtjes in huis te proberen maskeren met geparfumeerde producten, raden de deskundigen aan om goed te verluchten. “Dat doe je door dagelijks deuren en ramen even open te zetten en de rest van de tijd de ruimte te ventileren zodat er een permanente vermenging is van de omgevingslucht met verse buitenlucht”, benadrukt Dominique Vandijck. “Wil je ten slotte toch even een geurkaars laten branden, zorg er dan voor dat de vlam geel is en er geen zwarte rook uit komt.”

Zijn geurkaarsen ongezond? Dit is onze conclusie.

Geurkaarsen en huisparfums vervuilen de lucht. Het gebruik ervan moet vermeden worden in de buurt van zeer jonge kinderen en mensen met zwakke luchtwegen. Het is beter het huis regelmatig te luchten en kaarsen of diffusers maar af en toe en voor korte tijd te gebruiken.