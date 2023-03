De ontwerpster en de moeder in Toos Franken: ‘Mijn kinderen hebben me geleerd om efficiënt te zijn’

Een werkplek is voor een creatieve ziel even belangrijk als een woonplek. We kijken binnen in het atelier van ontwerpster Toos Franken.

Het kantoor van Toos Franken lag in Antwerpen, haar atelier thuis in de Kempen: praktisch was dat niet, dus bracht ze de twee samen. Eind vorige zomer betrok Franken haar nieuwe atelier aan de Gompelbaan in Mol, in een loft van vijfhonderd vierkante meter met twee verdiepingen en charmant uitzicht op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. In deze middle of nowhere vindt ze inspiratie voor haar ontwerpen. De omgeving is als een blanco pagina waarop ze een eigentijdse garderobe kan uittekenen. De prachtige zwart-witte ruimte vormt een kalme en serene wereld. Niet verwonderlijk dus dat ze hier tot een poëtische en comfortabele collectie kwam. Dit seizoen zijn haar stukken geïnspireerd door kunstenares Megan Rooney en de vragen waarmee vrouwen die voor hun rechten vechten worstelen. De ontwerpster laat zich leiden door verhalen die haar kleding een ziel geven. Ze ontwerpt, maakt een patroon, knipt en naait naar haar evenbeeld: een vrouw die voor vrouwen ontwerpt.

Toos Franken © Jef Jacobs

Alles in haar carrière is gebaseerd op compromisloze keuzes: Toos studeerde mode aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, waar ze haar liefde voor patronen ontdekte. Ze maakte de opleiding niet af. Zonder spijt, zegt ze zelf. Op 22-jarige leeftijd beviel ze van haar eerste kind, opnieuw een bewuste keuze. Ze voedde haar kind op, en later een tweede, zonder haar dromen op te geven. Daarna legde ze de basis van haar merk, dat in 2017 echt succesvol werd. Vijf jaar later is ze klaar voor een nieuwe start. Met minder ballast, maar met stevige fundamenten staat ze aan het hoofd van haar honderd procent onafhankelijke bedrijf. Zich bewust van haar kracht en kwaliteiten, zegt ze: “Alles moet kloppen. Als ik naar mijn collecties kijk, heb ik het gevoel dat ik weer dichter bij mijn kern kom. Het voelt als een bevrijding.”

Ze heeft aan haar eeuwige palet van wit, zwart en middernachtblauw ook een print, strepen en ruitjes toegevoegd, als een frivole lentetoets. Bij Toos Franken loopt alles in elkaar over, ook in het echte leven heeft ze de verschillende rollen die ze wilde omarmen nooit in hokjes gestopt. In een hoek van het atelier, achter een wit gordijn, ontdekken we een kartonnen hut gebouwd door haar vindingrijke kinderen, een tekening bespat met kleuren, een woensdagmiddagknutselwerkje… “Mijn kinderen hebben me geleerd om efficiënt te zijn”, zegt ze. “Als ik bij hen ben, ben ik dat echt.” Het kan dan ook gebeuren dat je haar, na het sluiten van de deur van haar atelier, met haar kinderen ziet wegrijden op een skateboard of een BMX.

Meer beelden uit Toos’ atelier ©Jef Jacobs