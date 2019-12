Zo plant je een eetbare plukroute in jouw gemeente

Forest To Plate plantte onlangs een eetbare plukroute in Vireux-Molhain, net over de Franse grens. 'We willen andere mensen aansporen om bij hen in de gemeente ook een plukroute aan te planten', zegt oprichter Ben Brumagne. 'Hoe mooi zou het zijn als we binnen enkele jaren over heel België eetbare landschappen hebben.'

© Getty

Dit artikel verscheen eerder als blogpost op foresttoplate.com. Op een plukroute vind je allerlei eetbare soorten fruit en noten, van kersen en walnoten tot pruimen en rozenbottels. Het is een ideale manier om van je gemeente een groene plek te maken waar de lokale bevolking mee geniet van de oogst. Je hebt er geen eigen tuin voor nodig, je maakt je natuurlijke leefomgeving groter en er komt meer natuur bij. Je gemeente op de kaart Je moet eerst en vooral de goedkeuring krijgen van de gemeente voor de aanplant van een plukroute. Zij beslissen waar de aanplant kan gebeuren. Dat kan op een braakliggend terrein zijn, in bestaande parken, langs wandelwegen of zelfs midden in het centrum. Een eetbare plukroute in je dorp of stad biedt tal van voordelen. Er komt meer natuur bij en door de juiste soorten te kiezen geef je de biodiversiteit een boost. Lokale bewoners kunnen er komen plukken en ook insecten en vogels genieten mee. Kinderen komen van jongs af aan in contact met natuur en leren over eetbare soorten. Een gemeenschappelijke pluktuin of plukroute wordt makkelijk een ontmoetingsplaats voor lokale bewoners, waar ervaringen en ideeën worden gedeeld. Kopenhagen besliste onlangs al om publieke fruitbomen te planten in de straten. De stad wil de bevolking op die manier weer in contact brengen met lokaal voedsel dat ze zelf uit de bomen plukken. Aan de slag Wanneer je begint met de aanplant dien je met een paar zaken rekening te houden. Niet alle bomen of struiken kunnen zomaar overal geplant worden. Je plant het best van november tot maart. En afhankelijk van de soort zijn er ook specifieke plantafstanden die gerespecteerd moeten worden Bij verschillende boomkwekerijen kan je plantgoed bestellen. Eens de bomen geleverd zijn, moeten ze best zo snel mogelijk de grond in. Vele handen maken licht werk, dus zoek genoeg mensen om de plantgaten te graven en de bomen te planten. Erna kan je ervoor kiezen om bijvoorbeeld een dikke laag hakselhout (mulch) rond de jonge stammen te strooien wat onkruidgroei tegengaat, de bodem vochtig houdt en de uitwisseling van mineralen door schimmelvorming bevordert. Plant jij ook een plukroute in jouw gemeente? Lees dan in de originele blogpost welke soorten mooi zouden staan op jouw route. Een extra tip: kies je bomen en struiken zo dat je doorheen het hele jaar van de oogst kan genieten.