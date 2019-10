Het dorp waar je binnenkort de vruchten uit de bomen plukt: welkom in Vireux-Molhain. Ben Brumagne van Forest To Plate plant er binnenkort honderden noten- en fruitbomen. 'Een eetbare route, daar halen de lokale bevolking, de natuur en toerisme hun voordeel uit.'

Dit artikel werd eerst gepubliceerd als blogpost.

Net over de grens in Frankrijk ligt Mont Vireux, het vakantiehuis van waaruit Ben Brumagne sinds enkele jaren wildplukwandelingen en -weekends organiseert. 'Door veel tijd door te brengen in de omgeving van het dorp, besef ik dat hier nog zo veel mogelijkheden zijn', zegt hij. 'Binnen een aantal jaren wandel je door het dorp, waar pruimelaars, hazelaars, lindes en tal van andere eetbare soorten deel uitmaken van het landschap.'

De eetbare tuin van het huis, met meer dan vierhonderd eetbare bomen en struiken, is nu al een grote natuurlijke voedselbron. 'Dat willen we uitbreiden naar de rest van het dorp', verklaart Ben.

Meerwaarde voor mens en natuur

Bomen zijn op verschillende vlakken een grote meerwaarde. Ze dragen bij tot een grotere biodiversiteit en zetten CO2 om in zuurstof. Ook zorgen ze voor schaduw en verkoeling tijdens hete zomers. Bovendien bieden eetbare soorten heel wat mogelijkheden voor de lokale bevolking. Zelf geplukte hazelnoten, kersen, appels en walnoten maken binnenkort deel uit van het menu.

Naast het groot aantal hectaren bos dat er nu al is, zullen bomenrijen worden aangeplant langs veldwegen in de omgeving en in de straten van het dorp. 'Ook de burgemeester is enthousiast', vertelt Ben. 'Het is goed om te weten dat ook het bestuur mee is met ons verhaal, al blijft het wel een initiatief van Mont Vireux'.

Eetbare plukroute

Langs het dorp loopt de bekende route naar Santiago de Compostella, waar de wandelaars nu al wilde appels, kersen en pruimen kunnen plukken. Ook andere wandel- en fietsroutes brengen je tot in Vireux-Molhain. En binnenkort kunnen mensen er dus terecht voor een nieuw soort toerisme: eetbare natuur. Jong en oud kunnen er op de plukroute genieten van zelf geoogste vruchten en leren tegelijk bij over wat er allemaal in de natuur te rapen valt.

Iedereen die deel wilt uitmaken van het project kan meedoen. Door een financiële bijdrage te storten via www.foresttoplate.com draag je bij aan de aanplant van extra bomen. Mee helpen planten kan ook. Bezoek de website voor informatie over de plantdagen.