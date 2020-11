De teelt van zeewier kan voldoende eiwitten leveren om 12 miljard mensen te voeden, zeggen de Verenigde Naties in een nieuw rapport. Daarvoor zou maar een klein deel van de oceanen nodig zijn. De VN zien zeewier als een belangrijk wapen in de strijd tegen honger en de klimaatverandering.

'Wanneer we over de oceanen praten, doen we dat nog steeds met een mentaliteit van jagers-verzamelaars', zegt Vincent Doumeizel, zeewier-expert en VN-adviseur. Maar 'als we slechts twee procent van de oceanen zouden gebruiken voor zeewierteelt, dan zouden we voldoende eiwitten kunnen leveren om twaalf miljard mensen te voeden.'

Doumeizel werkt samen met het United Nations Global Compact, dat twintig jaar geleden werd gelanceerd om maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren. Meer dan 11.000 bedrijven uit 156 landen hebben zich ondertussen aangesloten bij het Global Compact.

Alleen zon en zout water

Zeewier 'is buitengewoon rijk aan eiwitten, vitamines, zink en ijzer, en tegelijk arm aan vet en koolhydraten', zegt Doumeizel. Om zeewier te telen zijn 'geen land, zoet water of pesticiden nodig, alleen zon en zout water.'

Als je in veevoeder sojabonen vervangt door zeewier, dan zou je de uitstoot van methaan met negentig procent verminderen en de spijsvertering van de dieren verbeteren. Het stimuleert ook het immuunsysteem van de dieren, waardoor minder antibiotica nodig zijn.

Zeewier kan ook worden gebruikt als natuurlijke meststof, het kan plastic vervangen op een duurzame manier, het kan in geneesmiddelen en cosmetica verwerkt worden, en het speelt een belangrijke rol bij het bestrijden van oceaanverontreiniging omdat het water zuivert van nitraten en fosfaten.

Sushi

Sushi-fans weten dat bepaalde soorten zeewier geschikt zijn voor directe menselijke consumptie. Zeewier geniet al jaren een grote populariteit in Azië, vooral in Japan. 'De meeste Japanners eten drie keer per dag zeewier, in Korea wordt het in veel gerechten gebruikt en ook in China eten veel mensen zeewier. Het kan een belangrijke factor zijn bij het terugdringen van het aantal niet-overdraagbare ziekten in deze landen.'

In 2018 werd in ten minste 56 landen zeewier geteeld: 12 in Afrika, 12 in Amerika, 14 in Azië, 11 in Europa en 7 in Oceanië. Maar 99 procent van de productie vindt in Aziatische landen plaats. Hun exportwaarde wordt geschat op 1 miljard dollar.

Kelp Blue

Een van de grote zeewierproducenten is het Nederlandse bedrijf Kelp Blue. Dat wil in de Atlantische Oceaan voor de kust van Namibië zeewier telen op een oppervlakte van 70.000 hectare, met algen die tot 30 meter lang zijn. Zo'n marien bos zou een miljoen ton CO2 per jaar kunnen opslaan.

Kelp Blue sluit met zijn project aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, met name bij SDG 8 (waardig werk en economische groei), SDG12 (verantwoorde productie en consumptie); SDG13 (klimaatactie) en SDG14 (leven in het water).

Manifest

Momenteel ontbreken nog wereldwijde veiligheidsnormen, zegt het Global Compact. Er is ook nog te weinig samenwerking tussen bedrijven en de sector is nog steeds afhankelijk van relatief kleine bedrijven. Het Global Compact heeft daarom begin dit jaar een Zeewiermanifest gepubliceerd. Daarin roept het op tot de goedkeuring van internationale normen, nieuwe investeringen en meer samenwerking tussen overheden, wetenschap en industrie.

Als dat zou lukken, kan de zeewierteelt een belangrijke rol spelen bij de bescherming van mariene ecosystemen en bij de strijd tegen de klimaatverandering en tegen de honger, aldus het VN-rapport. Wereldwijd lijden nu ongeveer 700 miljoen mensen honger.

