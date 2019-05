Al voor het 15de jaar op rij vieren we op de tweede zaterdag van mei World Fair Trade Day, een dag in het teken van Eerlijke Handel.

Op zaterdag 11 mei zet de World Fair Trade Organisation (WFTO), die meer dan driehonderd eerlijke handelsorganisaties wereldwijd verenigt, eerlijke handel in de verf. Dat doet ze al sinds 2004 en is ook vandaag, in 2019 nog nodig. Steeds meer mensen stellen zich dan wel vragen bij kleren uit sweatshops, chocolade waar kinderarbeid mee gemoeid is en koffie die ten koste van de boeren aan dumpingprijzen over de toonbanken gaat, maar in harde cijfers blijft de vraag naar fairtrade eerder klein.

Jaren geleden ontstond eerlijke handel om meer aandacht te vragen voor een van de meest kwetsbare groepen mensen op onze planeet: de boerengemeenschappen in het Zuiden, die vaak bestaan uit bedrijfjes die hele families te werk zetten. Als er internationaal druk wordt uitgeoefend op de prijzen, zijn zij de eersten die dat voelen. Fairtrade wil echter garanderen dat deze boeren steevast de prijs krijgen die hun producten verdienen, wars van marktontwikkelingen. Bovendien krijgen producenten in deze keten ook premies uitbetaald, die ze kunnen investeren in hun directe omgeving.

Ontdekken hoe jij mee het verschil kan maken, kan vandaag onder andere tijdens een bezoekje aan een Oxfam-Wereldwinkel.