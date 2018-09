WK voor sommeliers komt naar Antwerpen

Het kampioenschap wordt om de drie jaar georganiseerd en het is de eerste keer sinds 1969 - in Brussel - dat België nog eens gastland is. Antwerpen klopte het Franse Bordeaux om de wedstrijd te mogen organiseren.

"Best Sommelier of the World" is een initiatief van de Association de la Sommellerie Internationale (A.S.I.). De organisatie van het kampioenschap in Antwerpen is mee in handen van de Belgische Sommeliersgilde, onder het voorzitterschap van Antwerpenaar William Wouters.

Veel meer dan enkel wijn inschenken

In totaal zullen 65 sommeliers meedingen naar de prestigieuze eindwinst. Het gaat om telkens één afgevaardigde uit 62 deelnemende landen. Daarnaast krijgen ook de winnaars van drie continentale kampioenschappen een ticket. De deelnemers moeten zich via een kwartfinale en halve finale kwalificeren voor de finale op vrijdag 15 maart, wanneer er nog drie sommeliers overblijven.

Het kampioenschap moet ook het beroep van sommelier meer in de kijker plaatsen bij het grote publiek. "Vandaag gaat het over veel meer dan enkel wijn inschenken", stelt Wouters. "Een sommelier moet niet alleen over een zeer uitgebreide kennis beschikken over een wijnwereld die nooit stil staat, hij moet ook andere dranken zoals bier, waters, distillaten, thee, koffie en saké perfect beheersen. Voorts moet hij of zij ook talent hebben voor menselijke relaties, over een grote sociale intelligentie beschikken, maar eveneens goed kunnen omgaan met economische criteria zoals een efficiënt beheer van de voorraad."