Sotheby's en Christie's zijn wereldbekend als veilinghuizen voor wijn. Maar ook in Vlaanderen is er een veilinghuis dat wijnen over de hele wereld verkoopt: Sylvie's.

Aart Schutten is gespannen. Over een paar uur gaat de veiling van start en hij is de veilingmeester, de man met de hamer. Dat vergt zoveel concentratie en alertheid dat hij om het uur afwisselt met iemand anders. Er worden immers meer dan tweeduizend loten geveild, waarvan vele meer dan één wijn omvatten: van champagnes, over wijnen uit Bordeaux, Bourgogne, Côte Rôtie, Hermitage, Châteauneuf-du-Pape, Barolo, Chianti, Brunello di Montalcino, Rioja, Ribera del Duero, Duitsland en Californië, naar cognac, whisky, port en zelfs trappist van Westvleteren. De veiling zal twee dagen in beslag nemen, er wordt geboden en verkocht in een tempo van 200 loten per uur: dat kan een veilingmeester alleen niet aan. 'Maar zelfs als we roteren, ben ik na afloop van deze twee dagen bekaf', zegt Schutten.

