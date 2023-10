Wereldwijd drinken we 16 procent meer frisdrank dan in 1990

De wereldwijde consumptie van suikerhoudende dranken is sinds 1990 met 16 procent gestegen, maar verschilt sterk van regio tot regio. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in Nature Communications.

De studie onderzoekt hoeveel frisdrank, energiedrankjes en vruchtensap volwassenen in 185 landen dronken in 1990, 2005 en 2018. Daaruit dat de consumptie in die tijdspanne globaal is gestegen met 16 procent. De cijfers komen uit de Global Dietary Database, die de resultaten van honderden onderzoeken verzamelt over wat mensen eten en drinken.

2,7 porties per week

De gemiddelde wereldburger drinkt nu zo’n 2,7 porties zoete drank per week. Maar dat gemiddelde verbergt grote verschillen tussen de regio’s: van 0,7 porties in Zuid-Azië tot 7,8 porties in Latijns-Amerika en de Caraïben.

De landen met de hoogste consumptie zijn Mexico (8,9 porties), Ethiopië (7,1), de Verenigde Staten (4,9) en Nigeria (4,9). De drie landen met de laagste consumptie zijn in Azië te vinden: India, China en Bangladesh met elk 0,2 porties.

Trends

De gemiddelde consumptie is hoger bij mannen dan bij vrouwen, en hoger bij jongere mensen. Maar het verband met opleiding of bijvoorbeeld verstedelijking blijkt afhankelijk van de regio. In Afrika onder de Sahara, Zuid-Azië en Latijns-Amerika drinken hoger opgeleiden meer suikerhoudende dranken, maar in het Midden-Oosten en Noord-Amerika is dat omgekeerd.

De grootste stijging van de consumptie is te merken in Afrika ten Zuiden van de Sahara (81,9 procent). In industrielanden is er een daling, maar in de meeste andere regio’s is er een geleidelijke stijging, onafhankelijk van geslacht, leeftijd of opleidingsniveau.

Marketingsucces

De studie doet geen uitspraken over de oorzaken van die trends, maar de wetenschappers vermoeden dat vooral succesvolle marketing achter de stijging zit, naast het feit dat frisdranken geassocieerd worden met een westers dieet en status. Ook de toegang tot zuiver water kan een rol spelen.

“Frisdrank kan de meest afgelegen regio’s op aarde bereiken”, zegt Lara-Castor, hoofdauteur van de studie. “In landen waar zuiver drinkwater moeilijk te vinden is, kan dit soort dranken soms het enige alternatief zijn.”