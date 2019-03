Welk initiatief tegen voedselverspilling verdient jouw stem?

Restjes die in de vuilbak terecht komen of imperfecte groenten en fruit die zelfs nooit in de winkel geraken zijn niet alleen zonde van het voedsel, maar ook zonde van de grondstoffen. Door voedselverspilling gaan zoveel broeikasgassen verloren dat, mocht het een land zijn, het het op twee na meest vervuilende land zou zijn! Vandaar dat het tegengaan van voedselverspilling uitgeroepen werd tot de derde beste oplossing om klimaatverandering tegen te gaan.

Daar zijn in België verschillende bedrijven al even mee bezig en elk jaar zet FoodWIN er enkele van in de bloemetjes. Daarvoor heeft de organisatie ook jou nodig: vanaf vandaag kan je je stem uitbrengen voor de Food Waste Awards 2019. Van de app Too Good To Go over het antiverspillingsplan van bakkerij De Trog tot het engagement van stad Gent: op de website kan je elk genomineerd initiatief leren kennen en tot en met 28 april je stem uitbrengen voor je favorieten.