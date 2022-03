Insecten eten, de restjes teruggeven aan de aarde en vervolgens zien dat de planten beter groeien: daar gaat het om in een circulair voedselsysteem, zegt Marcel Dicke, hoogleraar entomologie (insectenkunde) van de Wageningen Universiteit. Nu rest er nog een ding: mensen overtuigen om over te schakelen op insecten.

Onderzoeker Marcel Dicke van de universiteit van Wageningen wist al dat insecten een uitstekende bron van eiwitten zijn, maar hij stond versteld toen hij ontdekte wat ze ook kunnen betekenen voor de groei van planten.

Het afval dat overblijft na de productie van insecten voor consumptie bestaat uit uitwerpselen en uitwendige skeletten (bijvoorbeeld wanneer de diertjes vervellen). Toen hij deze elementen teruggaf aan de aarde, bleken planten gezonder te zijn en beter te groeien.

Skeletten en uitwerpselen

De uitwerpselen van insecten zijn rijk aan stikstof, een stof die de groei van planten bevordert maar schaars is in de meeste ondergrond. Daarom wordt het vaak toegevoegd aan synthetische meststof.

25 kilogram gras kan je 1 kilogram rundsvlees produceren. Dezelfde hoeveelheid gras levert tien keer meer eetbare proteïnes uit insecten op

De exuviae, de uitwendige skeletten van insecten, zijn rijk aan chitine, een polymeer dat voor de meeste organismen moeilijk te verteren is. 'En zijn echter bacteriën die chitine kunnen omzetten in hun stofwisseling. Die microben helpen planten vervolgens om weerbaarder te zijn tegen ziekte en plagen', zegt Dicke. 'Als we die exuviae aan de bodem toevoegen, zien we dat de populaties van die nuttige bacteriën toenemen.' En daarmee zal de plant dus goed gedijen.

Circulair systeem

Dicke en zijn team zien hierin een mooie toepassing van een circulair voedselsysteem waarin sprake zal zijn van slechts een minimum aan afval. De insecten worden gevoederd met restafval afkomstig uit de land- en tuinbouw of de voedingsindustrie. De insecten dragen bij aan de voedselzekerheid voor de mens, en het afval van de productie van insecten zal uiteindelijk weer een bron van voedingsstoffen zijn voor planten: de cirkel is gesloten. Het enige wat nu nog nodig is, is om mensen te overtuigen om mee te stappen in dit verhaal, weet Dicke.

Hij noemt insecten een soort van 'miniveestapel' die heel efficiënt te produceren is: met 25 kilogram gras kan je 1 kilogram rundsvlees produceren. Dezelfde hoeveelheid gras levert tien keer meer eetbare proteïnes uit insecten op. Zelf heeft hij al krekels, meelwormen en sprinkhanen gegeten. 'Ik heb al insecten gegeten over de hele wereld, en ik kan je zeggen dat ze telkens deel uitmaakten van een heerlijke maaltijd.'

Het onderzoeksteam wil het onderzoek naar de voordelen van insectenafval voor planten verderzetten en ook nagaan of dit afval in de toekomst kan worden ingezet als ziektebestrijder.

Lees ook: Insecten als ontbijt: Kriket brengt granola met krekels op de markt

Onderzoeker Marcel Dicke van de universiteit van Wageningen wist al dat insecten een uitstekende bron van eiwitten zijn, maar hij stond versteld toen hij ontdekte wat ze ook kunnen betekenen voor de groei van planten.Het afval dat overblijft na de productie van insecten voor consumptie bestaat uit uitwerpselen en uitwendige skeletten (bijvoorbeeld wanneer de diertjes vervellen). Toen hij deze elementen teruggaf aan de aarde, bleken planten gezonder te zijn en beter te groeien. De uitwerpselen van insecten zijn rijk aan stikstof, een stof die de groei van planten bevordert maar schaars is in de meeste ondergrond. Daarom wordt het vaak toegevoegd aan synthetische meststof. De exuviae, de uitwendige skeletten van insecten, zijn rijk aan chitine, een polymeer dat voor de meeste organismen moeilijk te verteren is. 'En zijn echter bacteriën die chitine kunnen omzetten in hun stofwisseling. Die microben helpen planten vervolgens om weerbaarder te zijn tegen ziekte en plagen', zegt Dicke. 'Als we die exuviae aan de bodem toevoegen, zien we dat de populaties van die nuttige bacteriën toenemen.' En daarmee zal de plant dus goed gedijen.Dicke en zijn team zien hierin een mooie toepassing van een circulair voedselsysteem waarin sprake zal zijn van slechts een minimum aan afval. De insecten worden gevoederd met restafval afkomstig uit de land- en tuinbouw of de voedingsindustrie. De insecten dragen bij aan de voedselzekerheid voor de mens, en het afval van de productie van insecten zal uiteindelijk weer een bron van voedingsstoffen zijn voor planten: de cirkel is gesloten. Het enige wat nu nog nodig is, is om mensen te overtuigen om mee te stappen in dit verhaal, weet Dicke.Hij noemt insecten een soort van 'miniveestapel' die heel efficiënt te produceren is: met 25 kilogram gras kan je 1 kilogram rundsvlees produceren. Dezelfde hoeveelheid gras levert tien keer meer eetbare proteïnes uit insecten op. Zelf heeft hij al krekels, meelwormen en sprinkhanen gegeten. 'Ik heb al insecten gegeten over de hele wereld, en ik kan je zeggen dat ze telkens deel uitmaakten van een heerlijke maaltijd.' Het onderzoeksteam wil het onderzoek naar de voordelen van insectenafval voor planten verderzetten en ook nagaan of dit afval in de toekomst kan worden ingezet als ziektebestrijder.