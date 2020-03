Uit een bevraging door de Belgische Brouwers blijkt dat een aantal kleinere brouwerijen omwille van de coronacrisis de productie volledig hebben stilgelegd.

Verschillende brouwerijen stoppen tijdelijk de productie. De directeur van de Belgische Brouwers, Nathalie Poissonnier, zegt dat dat geldt voor vijftien à twintig procent van de dertig brouwers die de organisatie al contacteerde. Van de brouwerijen die de productie volledig stilgelegd hebben, vermeldt ze onder meer De Plukker (Poperinge), Boon (Halle), De Poes (Tielt) en De Troch (Wambeek). 'Ik verwacht dat dit aantal de komende week nog zal stijgen. Daarnaast zijn er enkele anderen zoals Haacht die de productie hebben teruggeschroefd', aldus Nathalie Poissonnier. 'De reden hiervoor dient in de eerste plaats gezocht te worden in de sluiting van de horeca die een grote impact heeft. Daarnaast zijn er klachten van brouwers over het feit dat supermarkten wegens de grote vraag hun droge waren momenteel sneller aanvullen dan bieren. De brouwerijen worden ook geconfronteerd met de beperkte houdbaarheid van bepaalde grondstoffen', aldus Poissonnier. Ze wijst er tot slot ook op dat een aantal brouwerijen momenteel voor de zorgsector ontsmettingsalcohol produceren. 'Dat is niet alleen het geval voor AB InBev, maar ook kleine brouwerijen zoals John Martin in Rixensart en Wilderen in Sint-Truiden doen dat', aldus Poissonnier.