Goed nieuws voor de producenten van groenteburgers, kipstuckjes en sojaschnitzels: ze hoeven geen alternatieve naam te verzinnen. Het Europees Parlement hakte het voorstel tot een verbod op vleesnamen voor vegetarische alternatieven in de pan.

Het Europees Parlement heeft met flinke meerderheid de voorstellen afgekeurd waarin werd gepleit voor een verbod op het gebruik van vleesnamen voor vegetarische producten. Woorden zoals worst, burger, ham, salami en steak mogen ook in de vegetarische keukens op het menu blijven staan.

De zuivelalternatieven moeten wel op zoek naar een nieuwe naam. Sojayoghurt en havermelk zouden te misleidend zijn. Kokosmelk kan dan weer wél, omdat dit product traditioneel gezien altijd al zo heette. De precieze invulling van het voorstel moet nog worden uitgewerkt.

Nena Baeyens van EVA vzw reageert op het nieuws: 'We zijn erg blij dat het Europese Parlement de burgerban heeft weggestemd en zo voor de toekomst heeft gekozen. We vragen nu van de Belgische politici om op Belgisch niveau deze lijn door te trekken. We betreuren het wel ten zeerste dat het parlement heeft gestemd voor zulke vergaande en schadelijke beperkingen op plantaardige alternatieven voor zuivelproducten. Het is moeilijk voorstelbaar hoe het Europees Parlement zo'n positieve positie in één gebied kon innemen, en een dergelijke negatieve positie in het andere. Producenten van plantaardige zuivel kunnen nu worden opgezadeld met aanzienlijke financiële lasten en praktische uitdagingen rond het hernoemen, rebranden en opnieuw in de markt zetten van producten. Met ook mogelijk hoge juridische kosten.'

