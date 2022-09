Van tomaten raspen tot zachtere uien: handige tips uit de wereldkeuken

Soms zit het ’m in de details, zeker in de keuken, dus zocht foodie Nathalie Le Blanc wereldwijd naar handige kleine tips die je gewoon vandaag al in je keuken kunt proberen.

Californië: smaaklagen

Smaak wordt intenser als je verschillende lagen gebruikt. Een interessante truc is om verschillende vormen van hetzelfde ingrediënt te gebruiken. Citroenschil en -sap, korianderzaadjes, -poeder en -blaadjes, venkel, venkelzaad, -groen en -olie, verse pepers en gedroogde chili’s, geroosterde hazelnoten en hazelnotenolie. Of ook: bouillon maken van de restjes groente of vis waar je risotto of soep mee maakt.

Bron: Zout, Vet, Zuur, Hitte, Samin Nusrat.

Spanje: rasp die tomaten

Pan con tomate is een eenvoudige maar lekkere Spaanse snack. Snijd een tomaat doormidden en rasp hem op een rasp met grote gaten. Laat heel even uitlekken en beleg er dan een gegrild stuk brood mee. Deze geraspte tomaten zijn niet alleen een makkelijke manier om tomatenpulp te krijgen en het vel kwijt te raken, maar ook heel nuttig als een soort verse, fruitige tomatenpuree. Lekker ongekookt als saus over pasta of gegrilde aubergines, in mediterrane stoofpotten, een heerlijke smaakinjectie in een dressing of dip, en een goede basis voor tomatensaus, shakshuka en Griekse strapatsada. Geraspte tomaten kun je bovendien invriezen.

Italië: smaakinjectie in risotto

Maak je een risotto met bijvoorbeeld asperges of courgette, bak of kook de groenten dan eerst. Pureer een tweetal eetlepels, voeg die puree weer bij de rest en voeg alles halverwege het risottoproces toe. Dankzij de gepureerde groenten zal de smaak van je risotto een stuk intenser zijn. Doe hetzelfde met bijvoorbeeld broccoli. Kook of gril de roosjes, pureer een derde van de groente met wat ricotta of mascarpone en gebruik dit als pastasaus samen met de rest van de roosjes.

Bron: Made in Italy, Giorgio Locatelli.

Londen: niet-ingemaakte citroen

Ingemaakte citroenen zijn een geweldig ingrediënt, maar je hebt ze niet altijd in huis. Dit is een snelle versie. Snijd een citroen in flinterdunne schijfjes en haal de pitjes eruit. Pers uit een tweede citroen enkele eetlepels sap en doe alles in een pannetje met een eetlepel zout. Laat sudderen tot het zout is opgelost, en kook dan op een zachter vuur tot de citroenschil doorschijnend wordt. Laat afkoelen en mix tot je een pasta hebt. Voeg desnoods wat water toe als het te dik is. Deze pasta is heerlijk op salades en vis, op boterhammen en gegrilde groenten, op hummus en shakshuka. In een potje en met een laagje olijfolie erop bewaart de pasta twee weken in de koelkast.

Bron: Ottolenghi, Masterclass.

India: alles uit je specerijen halen

Check altijd of je specerijen niet te oud en muf zijn. Gebruik je hele zaadjes van bijvoorbeeld koriander, komijn, fenegriek en mosterdzaad, bak ze dan in olie bij het begin van je recept. Doe koude olie samen met de specerijen in je pan, zodat ze tijdens het hele kookproces hun smaak vrijgeven. Als je ze pas in de pan doet als de olie warm is, gaan ze als zot rondspringen. Olie die op deze manier gekruid wordt, heet een tadka en wordt gebruikt om alles van curry’s en dal tot salades te kruiden.

Gebruik je specerijen in poedervorm, zoals komijn, koriander, chili of kurkuma, voeg ze dan toe als je halverwege je recept bent. De kans is groot dat je dan al tomaten, yoghurt of een andere vloeistof hebt toegevoegd, en die geeft je poeder een groter oppervlak om zijn smaakvolle werk te doen.

Delicate verse kruiden zoals koriander, basilicum, peterselie of verse chilipepers en aromaten zoals garam masala of nootmuskaat voeg je best toe net voor het opdienen zodat ze hun parfum niet verliezen.

Bron: Madhur Jaffrey, Cooking Masterclass.

Japan: zachtere én krokantere uien

Uien zijn een geweldig ingrediënt, en rauw voegt het naast smaak ook textuur en knapperigheid toe. Maar de smaak van rauwe ui kan soms wat veel zijn. Als je een ui in dunne reepjes snijdt en dan een kwartier onderdompelt in ijskoud water, of er een ijsblokje op legt, wordt de ui nog knapperiger, maar ook wat milder van smaak. Perfect voor op salades.

Bron: Izakaya, Tim Anderson.