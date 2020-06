De meerderheid van de Europeanen is bereid om zijn voedingsgewoonten aan te passen om het klimaat en het milieu beter te beschermen, maar er zijn nog enkele obstakels.

Zowat twee op de drie Europeanen zijn bereid hun voedingsgewoonten aan te passen om het klimaat en het milieu beter te beschermen. Maar onder meer de hogere kostprijs en de beperkte keuze vormen een obstakel. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Europese consumentenbond BEUC uitvoerde in elf Europese landen, waaronder ook België.

Vooral de prijs blijkt een ernstige hinderpaal te vormen voor de omschakeling naar duurzaam geproduceerd voedsel. Ruim de helft van de respondenten is niet bereid om meer te betalen voor die producten. Slechts een op de vijf consumenten zegt ja; in België is dat zelfs maar 12,4 procent.

Ook het gebrek aan informatie of een onduidelijke etikettering houdt consumenten vandaag soms tegen om voor een duurzamer alternatief te kiezen. Zo zegt 57 procent voorstander te zijn van een verplicht etiket met informatie over duurzaamheid. Voorts speelt ook de beperkte keuze aan milieuvriendelijke producten een rol.

Belg denkt goed bezig te zijn

Een groot deel van de ondervraagden geeft wel aan reeds rekening te houden met de gevolgen van zijn eetgewoonten voor het milieu. Zo zegt iets meer dan 40 procent (44 procent in België) de consumptie van rood vlees al te hebben verminderd of stopgezet om milieuredenen.

Toch blijken gezinnen hun impact nog te onderschatten. Gemiddeld 63,6 procent denkt dat de eigen voedingsgewoonten geen gevolgen hebben voor het milieu. In België gaat het om 54,6 procent. Volgens de Europese Commissie dragen gezinnen in de EU vooral via voeding (indirect) bij aan de milieuvervuiling. Het heeft zelfs een grotere impact dan verwarming en verkeer. Vooral de consumptie van vlees wordt gezien als schadelijk voor het klimaat , omdat er grote stukken grond nodig zijn voor veevoer en omdat er in de veehouderij veel methaan wordt geproduceerd.

Het onderzoek van BEUC werd uitgevoerd in elf Europese landen, waar telkens een duizendtal mensen werd ondervraagd. In België werkte consumentenorganisatie Test Aankoop mee aan de studie.

