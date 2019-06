De anti food waste app Too Good To Go wint de ABN AMRO Future Food Award: een prijs voor inspirerende en creatieve concepten uit de Food-, Retail- en Leisure-sector die streven naar duurzaamheid en die voedselverspilling willen tegengaan.

Over de hele wereld belandt immens veel voedsel dat nog eetbaar is toch in de prullenbak. In België verspillen we in totaal 645 kilogram voedsel per jaar per inwoner waarvan maar 15 kilogram thuis verspild wordt. Dit wil zeggen dat de bedrijven voornamelijk de grote boosdoeners zijn.

De app ontstond in Denemarken en is sinds 1 maart 2018 ook in België actief. Too Good To Go legt een verbinding tussen consumenten en bedrijven die aan het einde van de dag voedsel over hebben. Bij ons heeft Too Good To Go vandaag 584.833 gebruikers en 2.250 partners. Dit resulteerde in 651.563 gespaarde maaltijden wat gelijk is aan 200.000 kilogram CO2 die niet voor niets is geproduceerd.

Restaurants, supermarkten, bakkerijen, winkels en zelfs sterrenhotels verkopen aan het einde van de dag maaltijden die anders in de vuilbak belanden via de app in een Magic Box. Zo kom je aan een ontbijt, brunch, lunch of diner voor maar een paar euro's. Op deze manier probeert de app verspilling terug te dringen. Een bijkomend pluspunt is dat bedrijven op deze manier hun buurtbewoners ook leren kennen en de afstand verkleint wordt.

De Too Good To Go App is beschikbaar voor Apple en Android.