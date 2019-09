Too Good To Go, de organisatie die de burger actief mee inzet in de strijd tegen voedselverspilling, heeft de kaap van een miljoen geredde maaltijden in België bereikt. Voedselverspilling is wereldwijd verantwoordelijk voor acht procent van de CO2-uitstoot.

Too Good To Go werkt samen met bakkerijen, restaurants, hotels en supermarkten die elke dag verse producten in de toonbank leggen maar vaak ook minder verkopen dan eerst gedacht. Via de Too Good To Go-app op je smartphone, krijgt je zicht op de overschotten in jouw buurt. Je kan tegen een kleine prijs een portie aankopen en die net voor sluitingstijd van de winkel ophalen. Het eten dat je redt bestaat uit perfect eetbare producten die winkels en restaurants anders wel weggooien na sluitingstijd.

Opwarming van de aarde

Too Good To Go noemt zichzelf een beweging die het bewustzijn rond voedselverspilling wil vergroten en zo mee de opwarming van de aarde wil tegengaan. Wereldwijd wordt immers een derde van het voedsel ergens in de voedselketen verspild, goed voor acht procent van de CO2-uitstoot.

In België wordt gemiddeld 345 kilogram voedsel per jaar per inwoner weggegooid, denk maar aan overschotten in kantines, restaurants en hotels, maar evengoed in gezinnen.

Sinds de oprichting in ons land in maart 2018 werden al een miljoen maaltijden gered. De community telt vandaag 700.000 gebruikers die terecht kunnen bij bijna 2500 partners verspreid over heel België.

Actief op vier fronten

Too Good To Go werd opgericht in Denemarken en is vandaag aanwezig in twaalf Europese landen, waaronder België. Voedsel redden via de pakketten die verkocht worden via de app is slechts een van de pijlers waarop het internationale netwerk inzet. Naast de sensibilisering van de burger werkt Too Good To Go nog op drie andere vlakken: het ondersteunen van bedrijven in hun beleid rond voedselverspilling; de samenwerking met scholen en de lokale politiek.

Zo werd in Frankrijk bijvoorbeeld ingezet op een beter beleid rond houdbaarheidsdata en -etiketten. Onduidelijke houdbaarheidsdata op voeding zijn immers verantwoordelijk voor tien procent van de voedselverspilling in Europa.

De beweging heeft dit jaar ook campagnes lopen in Denemarken en Noorwegen om voedselverspilling op het niveau van het beleid te beïnvloeden. De bedoeling is om dat in 2020 uit te breiden naar vijf landen.