Schol zonder alcohol: 8 restaurants met een uitstekende alcoholvrije kaart

In februari gaat Tournée Minérale traditiegetrouw weer van start. Deze restaurants zorgen er met hun verrassende alcoholvrije kaart voor dat je absoluut niet bang hoeft te zijn om iets te missen.

1. S­akās in Gent

Dit Gentse restaurant nam onlangs z’n intrek in het prachtige Wintercircus. Niet alleen de nieuwe locatie loont de moeite. Ook het non-alcoholische aanbod prikkelt de nieuwsgierigheid, met onder meer Ginzu Spritzer en genmaicha-thee zonder extra zoetstoffen als hoogtepunten op de kaart.

Lammerstraat 13, sakaswintercircus.be, lees hier wat onze recensent van het eten vond.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2. Souvenir in Gent

Dit plantaardig restaurant is in ons land een van de pioniers als het gaat over alcoholvrije pairings. Al meer dan tien jaar experimenteert Joke Michiel geheel volgens de zero waste filosofie van het restaurant met huisgemaakte sappen op hoog niveau.

Brabantdam 134, souvenir.gent



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

3. Bloesem in Borgerhout

Een langverwachte nieuwkomer in de Antwerpse restaurantscène. Het gastronomische menu wordt begeleid door een alcoholvrije pairing op hetzelfde niveau. Verwacht je aan bubbels op basis van lokale kombucha, sappen van PurJus en fairtrade thee recht van bij de boer.



De Leescorfstraat 8, restaurantbloesem.com, lees hier een uitgebreide recensie van Bloesem.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

4. Dôme in Berchem

Bij Dôme kun je de kombucha’s van smaakexpert Natalie Schrauwen proeven: zij ontwikkelt voor de chef een volledig aangepast drankenmenu met kruidige, fruitige en florale gefermenteerde thees.



Grotehondstraat 2, domeantwerp.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

5. Humus X Hortense in Brussel

In Brussel is Humus X Hortense nog steeds de referentie op vlak van plantaardige gastronomie. Chef Nicolas Decloedt creëerde samen met zijn partner, sommelier en mixologist Caroline Baerten een hoogstaande soft pairing. Ongebruikte kruiden en groenten uit de keuken krijg een tweede leven in de gefermenteerde dranken en sappen die ze serveren.

de Vergniesstraat 2, humushortense.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

6. Old Boy in Brussel

De vaste stek van Old Boy in Brussel is al een paar maanden gesloten voor renovaties, maar dat maken ze ruimschoots goed met deze gezellige pop-upbistro aan het Flageyplein. Op de alcoholvrijemenukaart vind je onder meer gin, een huisgemaakte mocktail en icetea en pet’nat.

Alphonse De Witte straat 40, oldboyrestaurant.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

7. Hop Gastrobar in Leuven

Chef Bram Verbeken heeft het uitzonderlijke talent om wonderen te doen met de eenvoudigste ingrediënten. De naam van het restaurant mag dan al verwijzen naar bier, en dat figureert vaak in de gerechten en uiteraard in de glazen, maar wie voor alcoholvrij gaat, wordt hier excellent bediend. Een mooie 0%-biercollectie en bij elke gerecht zelfgemaakte kombucha’s, kvass en shrubs.

Vaartkom 1a, hopgastrobar.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

8. EssenCiel in Leuven

Bij sterrenzaak EssenCiel kun je bij het menu bij elke gang een glas kiezen. Zo wissel je af tussen wijnen en non-alcoholische drankjes of houd je het volledig sober. De sommelier suggereert per gang een passend drankje, van een gelaagde sprankelende thee bij het aperitief, over een zelfgemaakt groentesap tot een krachtig smakend kruidendistillaat.



Bondgenotenlaan 114, essenciel.be