Om zijn nieuwe boek Simpel voor te stellen, geeft de populaire Israëlisch-Britse chef Yotam Ottolenghi op 11 februari 2019 een kookworkshop in de Antwerpse boekhandel 't Stad Leest. Het event is in tien minuten uitverkocht.

Sofie Van der Ven (40) organiseerde samen met haar echtgenoot Wouter Cajot de intieme demonstratie.

'De workshop was het resultaat van vijf jaar uitvoerig onderhandelen met Ottolenghi's uitgeverij. Toen zijn boek Plenty More uitkwam, hadden we al door dat er meer op til was dan bij het zoveelste kookboek. Sindsdien zijn we aan het trekken en sleuren geweest om hem tot bij ons te krijgen. Dit jaar was het de eerste keer dat Ottolenghi naar België en Nederland kwam. Onze winkel werd door de uitgeverij aangeduid als potentiële kandidaat: we moesten een hele selectieprocedure doorlopen en pitches voorleggen. Aangezien mensen een chef het liefst gewoon zien koken, besloten we een demonstratie te organiseren. Toen hij daar dan ook echt stond, was het alsof Sinterklaas na lang wachten eindelijk kwam. (lacht)

Via onze Facebookpagina hadden we de workshop aangekondigd. Mensen moesten zich via een mailtje inschrijven en de eerste veertig zouden een plekje bemachtigen. In tien minuten waren alle tickets de deur uit. Wat Ottolenghi zijn keuken zo populair maakt, is dat hij een mix van minder bekende keukens samenbrengt. Hij geeft mensen de kans om te experimenteren met speciale ingrediënten en geeft daarbij een duidelijke uitleg over hoe ze doordeweeks gebruikt kunnen worden. Ik heb Israëlische vrienden die zijn keuken helemaal niet zo speciaal vinden, maar dat komt omdat ze altijd al zo kookten. Voor ons zijn de recepten zo anders dan de kookboeken die we al kennen.

Omdat het event zo intiem was, kon Ottolenghi tijd vrijmaken om met elke deelnemer persoonlijk te praten. Op die manier konden de aanwezigen hun vragen stellen en een moment doorbrengen met de chef die ze bewonderen. Door de familiale sfeer was het bijna een huiskamerevent. Ik hoorde enkele vrouwen vertellen dat het de mooiste dag van hun leven was. (lacht)

Als Ottolenghi een kamer binnenkomt, doet hij dankzij zijn natuurlijke uitstraling automatisch alle hoofden draaien. Ondanks zijn wereldwijde succes blijft hij heel vriendelijk en bescheiden. Door de populariteit van zijn boeken is hij een soort rockster geworden, maar hij staat nog steeds met zijn twee voeten op de grond. Wat hem siert, is dat hij zelfs op een wereldtournee oprechte interesse toont in de plaatsen en de mensen die hij bezoekt. Hij mag altijd terugkomen, ja!'