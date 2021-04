Het perfect belegde broodje - Een belegd broodje kan smaken tijdens de lunch, dus wie een goede broodjeszaak gevonden heeft, blijft die meestal jarenlang hondstrouw. Liever thuis een broodje samenstellen? Wij geven je een broodnodige handleiding én de beste adressen.

Of je nu gaat voor een eenvoudig broodje met kaas of krabsla, voor een smoske of voor een meer gastronomische variant met bijzondere ingrediënten: een goed belegd broodje begint niet bij het beleg, maar bij de kwaliteit van het brood. Die kan afhankelijk van de broodjeszaak waar je je broodje haalt al eens variëren, van teleurstellend wak tot heerlijk krokant.

In veel broodjeszaken smeert men op stokbrood. Recent waaide de Franse traditie van de baguette tradition naar ons land over. Daarnaast wordt er tegenwoordig ook al eens natuurdesem gebruikt voor stokbrood in plaats van gist. Worden naast stokbrood ook weleens belegd: de piccolo, een soort ministokbroodje ('piccolo' betekent 'klein' in het Italiaans). De sandwich is er dan weer voor liefhebbers van een ietwat zoetige smaak en softe textuur. Typisch Belgisch is de pistolet, het ronde broodje dat vanbuiten lekker krokant hoort te zijn, met binnenin luchtig, ietwat vochtig kruim. Nieuwe broodproducten, zoals de Amerikaanse bagel, deden de afgelopen jaren hun intrede. Tot slot kan een broodjeszaak ook boterhammen smeren. Met de rijke diversifiëring van onze broodcultuur vandaag biedt dit een waaier van smakelijke mogelijkheden. En wat dan erop? Op brood van goede kwaliteit leg je beleg van dezelfde kwaliteit: kaas van rauwe melk of charcuterie van betrouwbare herkomst, aangevuld met wat blaadjes verse sla, een schijfje tomaat of andere groenten, eventueel wat boter of olijfolie. Een beetje broodjeszaak heeft vandaag ook een ruime keuze aan vegetarisch en veganistisch beleg. Zijn de krab-, tonijn-, garnaal-, kip- en andere salades passé? Helemaal niet, op voorwaarde dat de mayonaise (of een ander bindmiddel) van goede kwaliteit is en de smaak niet domineert. Op zoek naar een goede broodjeszaak? Ga voor een zaak die versheid en hygiëne hoog in het vaandel draagt, en waar de broodjes niet urenlang besmeerd in de koeltoog liggen te wachten, maar op bestelling worden klaargemaakt - of tijdens de piekuren zo kort mogelijk vooraf. Vooraf belegde broodjes bevatten vaak te veel boter, van slechte kwaliteit bovendien. In heel wat goede broodjeszaken gebruikt men tegenwoordig olijfolie in plaats van boter. Zaakvoerder Jean Vandemoortele wilde een nieuwe standaard zetten voor het belegde broodje. Het hart van de winkel van JeanBon is een indrukwekkende vlees- en kaastoog met Belgische en buitenlandse specialiteiten. Hij gebruikt stokbrood 'à l'ancienne', zalig krokant aan de buitenzijde, met luchtig en nog licht vochtig kruim binnenin. Kwaliteitsbeleg is er in een twintigtal varianten: van de klassieke kaas en hesp, over twaalf maanden gerijpte Comté of Serrano-ham, tot een Frans-Italiaanse combinatie van camembert en bresaola. Louizalaan 146, Montoyerstraat 78 en Naamsestraat 87, 1000 Brussel en Londenplein 14, 1050 Elsene. jeanbon.be Marie-José De Sloovere richtte deze kleine kaaswinkel op in 1951. En al is haar dochter Catherine voorbestemd om de zaak over te nemen, ze staat zelf nog vaak in de winkel, die sinds de opening nauwelijks veranderd is. Met de voortreffelijke selectie van kazen en charcuterie uit België, Frankrijk, Italië, Spanje en Groot-Brittannië wordt ook brood van prima kwaliteit belegd. Zuidstraat 23, 1000 Brussel. fromagerie-catherine.be Bert Vanheuverzwijn (26) volgde hotelschool en startte in 2014 met zijn bagelsalon onder de naam Sanseveria vanwege het huiselijke interieur. Bagels, broodjes met een opening in het midden, stammen uit de joodse traditie en zijn populair in New York, waar Bert ze ontdekte. Sansevaria biedt gevarieerd beleg aan, van spek, spiegelei en tomaat voor het ontbijt, over gebakken kip met Marokkaanse kruiden en avocado voor de lunch, tot zoet beleg zoals pindakaas, vers fruit en kokos. Predikherenstraat 11, 8000 Brugge. sanseveria.be Als verkoper bij Brouwerij Palm leerde Karl De Bruyn (50) de horeca kennen. In 1997 startte hij zelf een zaak in verse fruit- en groentesappen (pitten) en koffie (bonen). Dat is nu nog altijd de specialiteit van het huis, maar werd in de loop van de tijd uitgebreid met warme panini's van Turks brood, Italiaanse focaccia en huiselijke belegde bokes. Lombardenvest 31, 2000 Antwerpen. pittenenbonen.beBelegde bagels zijn de specialiteit van deze twee leuke zaken, vroeger allebei van Annick Stryckx (35), maar drie jaar geleden nam Nancy Wauters (38) samen met twee partners de fakkel van Kaffeenini over. Op beide plekken serveren ze superverse, rijkelijk belegde bagels, heerlijke koffie en huisgemaakte iceteas. De lekkerste bagels van 't Stad! Kaffeenini, Nationalestraat 114, 2000 Antwerpen. kaffeenini.be Barnini, Oudevaartplaats 10, 2000 Antwerpen. facebook.com/barniniantwerp Claire Fontaine is 61, maar heeft energie en levensvreugde te over. Als dochter van een Belgische moeder en Franse vader, en met een grootvader die chocolatier was, kreeg ze de passie voor goede voeding van jongs af mee. In 1986 startte ze haar épicerie fine vlak bij de Zavel. Alle delicieuze producten die ze verkoopt, kun je ook krijgen op een stuk baguette tradition. Ernest Allardstraat 3, 1000 Brussel Is een croque-monsieur een belegd broodje? Voer voor discussie, maar dit leuke concept (croque-monsieurs met cocktails, vandaar de term 'kroktail') wilden we niet voor onszelf houden. Soraya Laats (28) begon in de horeca aan de afwas en groeide door naar de functie van algemeen manager. Vorig jaar nam ze deze bestaande zaak over die ze, samen met haar vriend, nieuw leven inblies. Sint-Antoniusstraat 4, 2000 Antwerpen. kroktailbarfabiola.beValerie Lepla, eigenaar van een pr-bureau voor cultuur en gastronomie, ontwikkelde dit concept voor een nostalgische broodjeszaak, gebaseerd op de authentieke belegde pistolet. Die wordt hier elke dag kraakvers geleverd en in huis belegd met specialiteiten uit onze culinaire traditie: 'gekapt' met pickles, preskop met Gentse mosterd, 'bloempanch' met appeltjes, rosbief met knolselder, salade van noordzeekrab, vleesbrood met witloof... Hun broodjes vielen meteen in de smaak bij Färm, want vanaf 9 maart voorzien ze de Brusselse winkels van een heerlijk gamma biobroodjes. Joseph Stevensstraat 24, 1000 Brussel, pistolet-original.beOostendenaar Joachim Boudens van Hertog Jan tipte ons dit adres, dat al dertig jaar bestaat in Oostende. Als ontwikkelingshelper in Bolivië leerde Griet Decrop (63) het belang van goede voeding kennen. Ze maakt daarom al het beleg zelf klaar, met dagelijks meer dan twintig soorten verse groenten. Sympathiek is dat je hier je broodje op het moment zelf kunt laten samenstellen met ingrediënten die je zelf kiest. Zandvoordestraat 75, 8400 Oostende. knapp.be Het is een waar plezier om naar deze authentieke Brusselse buurtwinkel te gaan. Pal in het centrum gelegen, bestaat hij al sinds 1902, en de vintage sfeer is er nog altijd. De naam komt van de eerste eigenaar die een boerderij had in Linkebeek en zijn zuivelproducten via deze winkel verkocht. Je vindt hier een rijke variatie aan kazen en charcuterie, die ook dienen voor uitstekende belegde broodjes. Oude Graanmarkt 4, 1000 Brussel. cremeriedelinkebeek.be