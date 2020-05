Antiverspillingsapp Too Good To Go lanceert een nieuwe campagne. Met 'SOS Patat: red patatjes, eet frietjes' moet 750.000 ton Belgische aardappelen gered worden.

Aardappelen zijn de Belgische trots bij uitstek. Toch hebben Belgische aardappelboeren het vandaag moeilijk. De variëteiten die geteeld worden voor de productie van diepvriesfrieten en andere diepvriesproducten raakt door de coronacrisis immers niet meer verkocht. Koelcellen liggen al overvol en daardoor dreigt er momenteel een berg van 750.000 ton aardappelen verspild te worden. Dat is een steek in het hart van Too Good To Go. Samen met verschillende spelers uit de aardappelsector lanceert de app de nieuwe nationale campagne SOS Patat: red patatjes, eet frietjes. 'Met mayo, ketchup, andalouse, vol-au-vent, stoofvlees, ballekes in tomatensaus... maar ook kroketjes of pommes duchesse. In welke vorm dan ook, zolang die maar worden opgegeten!', klinkt het.