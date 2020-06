De coronacrisis vergt ook van restaurants heel wat aanpassingen. Een selectie van enkele zaken die het deze zomer over een andere boeg gooien.

Food Fest Deli is het take-out concept van Sergio Herman en Syrco Bakker. Op de Antwerpse Leopold De Waelplaats bieden de chefs take-out gerechten uit hun restaurants aan. Zo kan je er de ramen noedels van Pure C, de vissoep van Air Republic, de nasi van Pure C of de pasta ragu van Aircafé meenemen. Sterreneten aan betaalbare prijzen dus. Je vindt er naast de gerechten ook producten van lokale boeren en food artisans, zoals pickles van Tinsel, ciders van El Cider en chocolade van Joost Arijs.

...

Food Fest Deli is het take-out concept van Sergio Herman en Syrco Bakker. Op de Antwerpse Leopold De Waelplaats bieden de chefs take-out gerechten uit hun restaurants aan. Zo kan je er de ramen noedels van Pure C, de vissoep van Air Republic, de nasi van Pure C of de pasta ragu van Aircafé meenemen. Sterreneten aan betaalbare prijzen dus. Je vindt er naast de gerechten ook producten van lokale boeren en food artisans, zoals pickles van Tinsel, ciders van El Cider en chocolade van Joost Arijs. Leopold De Waelplaats 10, 2000 AntwerpenVanaf 5 juni tot 31 juli, van woensdag tot zondag van 12 tot 22u.https://www.food-fest.eu/Chef Matthieu Beudaert en gastvrouw Sofie Delbeke scoorden met hun eerste restaurant Table D'Amis al snel een Michelinster door eersteklasproducten uit eigen streek in de schijnwerper te zetten. Ook hun informele à-la-carte-concept Beudaert gooide meteen hoge ogen bij de opening in 2018. Nu vindt het koppel zichzelf opnieuw uit en vormt het Beudaert tijdelijk om tot La Bicicletta, een Italiaanse trattoria op het Sint-Maartensplein in Kortrijk. Het grote terras met zicht op de kerk wordt het decor voor zwoele avonden met Zuiderse flair. Na het eten hoef je niet meteen naar huis: dan wordt het dakterras omgevormd tot lounge met een playlist van dj Fred Hush. Sint-Maartenskerkhof 8, 8500 KortrijkVan 12 juni tot 15 september, van woensdag tot zondag van 11:30 tot 21:30https://www.beudaert.be/L.E.S.S. is één van de restaurantconcepten van de heren achter Hertog Jan. Wij zijn fan van het eerste uur: je krijgt er topingrediënten op je bord in cosmpolitische bistro-setting. Om tegemoet te komen aan de huidige corona-maatregelen verhuist L.E.S.S. Eatery tijdelijk van het centrum van Brugge naar de voormalige Hertog Jan-hoeve in Zedelgem. De boerderij met zijn romantisch uitzicht op de aanpalende velden zorgen voor een ontspannen setting. En ook met slecht weer is er binnen genoeg ruimte om iedereen met veilige afstand van elkaar te bedienen. Het menu wordt bepaald door wat er in de moestuin groeit en de inspiratie voor de gerechten komt uit het Zuiden voor het ultieme vakantiegevoel. Loppemsestraat 52, 8210 ZedelgemVan 9 juni tem. 30 augustus 2020 Elke dag behalve op maandag van 12.00 tot 13.30u en van 18.30 tot 20.30uhttps://www.l-e-s-s.be/nl/Sterrenrestaurant Sir Kwinten verhuist deze zomer tijdelijk van het statige herenhuis op de markt van Sint-Kwintens-Lennik naar de groene feestlocatie Krekelhof in het midden van het prachtige Pajottenland. In deze spatieuze eventruimte biedt het restaurant een verrassingsmenu aan met vier of vijf gangen. Tijdens de lunch krijg je drie gangen voorgeschoteld. A là carte eten is tijdelijk niet mogelijk, maar daar zal niemand om treuren. Laat je in de watten leggen met de excellente wijnkeuze van sommelier Yanick Dehandschutter en de verfijnde gerechten van chef Glenn Verhasselt.Sir Kwinten in het KrekelhofDrie Egyptenbaan 11, 1755 GooikLunch: vrijdag en zondag, diner: donderdag, vrijdag, zaterdag en zondaghttps://www.sirkwinten.be/Bar BlomDe ex-sommelière van Chambre Separée, Taike Verdonck, had Kessel-Lo uitgekozen om haar eigen zaak op te starten waar uitmuntende koffie, zelfgemaakte gefermenteerde drankjes en natuurlijke wijnen zouden schitteren. Het lichte hoekpandje aan de idyllische Abdij van Park was er klaar voor en de eigenares ook. Dat was echter buiten de covid-crisis gerekend. Bar Blom heeft zich dan maar stoer ontpopt tot een take-out-concept waar je heel de zomer lang de lekkerste verfrissende drankjes kan uithalen samen met huisgemaakte kaneelrolletjes of pasteis de nata. Lunch en brunch uithalen kan ook, op bestelling. Holsbeeksesteenweg 135, 3010 LeuvenDonderdag tot zaterdag 10u tot 16uhttps://www.instagram.com/bar.blom/De rook kringelt opnieuw uit de bbq's van Black Smoke. Om iedereen veilig te bedienen kan je deze zomer ook op het rooftopterras van dit bbqrestaurant dineren. Dit terras, dat boven de Antwerpse Stadsbrouwerij De Koninck uittorent, gunt je een indrukwekkend uitzicht over de stad en is normaal enkel open voor aperitief en fingerfood. Maar tijdens deze uitzonderlijke zomer kan je er ook langgerekt dineren of ontspannen lunchen. Hou voor de rooftop het weerbericht en de FB-pagina van Black Smoke in de gaten. Reserveren kan niet. Hier geldt het principe: first come, first served. Boomgaardstraat 1, 2018 AntwerpenLunch: zaterdag en zondag van 12u tot 14u30 Diner: woensdag t.e.m. zondag van 17u30 tot 22uMaison Jackie is een eventlocatie in het voormalige klooster van de Zusters van Niel. Deze zomer wordt het omgetoverd tot een gastenverblijf voor een stijlvolle staycation. Je kan tot rust komen in de natuurgebieden rondom het huis of de stad intrekken met de waterbus. Annelies Deleu, oprichtster van Nectar Food Studio, is de vaste chef van Maison Jackie. Zij pimpt je wandeling culinair als je een Paradise Picknick boekt. Op idyllische plek in de velden of het bos zet Annelies een dromerige setting klaar met een rijkelijk assortiment aan verse seizoenssalades, dips, decadente zoetigheden en huisgemaakte drankjes. Ook in de tuin van het huis kan ze een plantaardig menu koken op gastronomisch niveau.Info en boeking via www.jackieboheme.be De Paradise Picknicks van Nectar Food Studio kunnen ook los van het verblijf geboekt worden op een locatie naar keuze via van de instagrampagina https://www.instagram.com/nectar.foodstudio/Zomerbar SOMMAR, met zicht op de schelde, slaat deze zomer de handen in elkaar met chef Nick Bril van The Jane. In een ongedwongen sfeer kan je genieten van de gerechten van de sterrenchef. Centraal in de keuken staat het koken op open vuur, wat zich op het bord vertaald in verschillende grill-technieken. Voor Bril is het een uitgelezen kans om zijn equipe aan het werk te houden ondanks de gereduceerde bezetting van zijn eigen restaurant en om zijn signatuurgerechten op toegankelijke wijze te herinterpreteren. Rijnkaai 104, 2000 Antwerpen Vanaf 12 juni.Open van dinsdag tot en met zondag, op weekdagen alleen 's avonds, in het weekend ook voor de lunch. Op zondag presenteert SOMMAR x The Jane Open Air een brunchconcept in samenwerking met bakkerij Dellafaille. www.peopleofsommar.be