Origine is een gezellig eethuisje waar lichte en boeiende bereidingen op je bord komen. (****)

Het eethuisje zit op de begane grond van een rijtjeshuis aan de rand van de Europese wijk. Binnen is het knus: de tafeltjes staan dicht bij elkaar en het verzorgde decor is eenvoudig. Muurschilderingen, kuipstoeltjes, enkele hoge plaatsen aan de bar voor de keuken, kleine bistrotafels met mooie wijnglazen en een gevarieerd en pretentieloos publiek bepalen de positieve sfeer. In de keuken maken drie bebaarde, in het zwart geklede koks het mooie weer. Vriendelijk personeel loopt af en aan met mooi serviesgoed. Aan de muur hangt een groot bord met de keuzemogelijkheden van de dag. Op tafel verschijnt eersteklas brood van superbakker Yves Guns. Het viergangenkeuzemenu opende met twee koude voorgerechten: gerookt vlees van holsteinrund met ansjovismayonaise, gepikkelde koolrabi, mosterdzaad en gemarineerde beukenzwam en makreel met gerookte zure room, selder, wakamegel en nori van oester. In deeg verpakte stoverij van wildzwijn met crème van aardpeer en jus van arabica volgde met aan de overkant quenelle van vermalen kabeljauw met zuurkool, gerookte paling en emulsie van Noilly Prat. De twee hoofdgerechten waren: op het vel gebakken zeebrasem met opgeschuimde bisque van garnalen en cime di rapa en - als vegetarisch gerecht - wortel vadouvan met olijf, hummus, labneh en harissa. Wij eindigden met pavlova met munt en exotisch fruit en chocolademousse met sponscake, granaatappel en vanillecrème. Origine is een geslaagde creatie van de Waalse kok Xavier Lizen en partner Margaux. De kok werkte drie jaar met Yves Mattagne in de Sea Grill en hij maakte twee culinaire wereldreizen om zijn kijk op de keuken te verbreden. Origine is een plaats vol liefde, waar modern gepresenteerde, lichte en boeiende bereidingen voor aantrekkelijke prijzen op de borden komen.