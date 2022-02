Omdat het rond Valentijn net dat ietsje meer mag zijn. Elf restaurants die het hart sneller doen slaan.

Laila by Boker Tov

Fine dining and dirty dancing, zegt de website. En ook met uitzicht op Antwerpen cocktails sippen en mediterraans smullen. Denk cool Tel Aviv, maar dan in de koekenstad.

Mechelsesteenweg 180, Antwerpen, lailatov.be

Brasserie Albert

Toegegeven, de stellingen in de Koninklijke Gaanderijen belemmeren het zicht op zee een ietsiepietsie, maar het art-decorestaurant van het Thermae Palace blijft romantisch. Wie niet voor de klassieke Vlaamse keuken op het menu wil gaan, kan in de namiddag ook romantisch een wafel of ijscoupe delen.

Thermae Palace, Zeedijk, Oostende, thermaepalace.be

Hert

Moeten het voor jou geen kaarsen en gedrapeerde gordijnen zijn, dan raden we van romantische harte het magistrale uitzicht over Turnhout en omgeving - en de moderne keuken - van Hert aan.

Turnuvatoren 18, Turnhout, hert.be

Chalet Robinson

Een bos, een vijver, een vlot om de oversteek naar een eiland te maken, en dan een sfeervolle chalet waar je simpelweg lekker kunt eten. Romantisch? O ja.

Midden in het Terkamerenbos, Brussel. De overzet kost 1 euro. chaletrobinson.be

Café des Spores

In dit gezellig kleine zaakje vind je paddenstoelen in elk gerecht, van aperitief tot dessert. Dat bijzondere uitgangspunt dwingt de chef om enkel met de mooiste en meest verse producten te werken en levert gegarandeerd ontdekkingen op. Klinken op de liefde doe je er met een fijne selectie natuurwijnen.

Alsembergsesteenweg 103, Sint-Gillis, cafedesspores.be

Gainsbourg

Een adres voor vurige koppels bij wie het wat ruwer mag en niet vies zijn van vlees. De keuken draait op de beste ingrediënten, hout, houtskool, kruiden en veel tijd en het interieur met haardvuur maakt de avond gegarandeerd nog wat warmer.

Kardinaal Mercierplein 1, Leuven, gainsbourg.be

Sombat Thai Cuisine

Een intiem huiskamerrestaurant met haardvuur en zicht op een prachtige binnentuin (met zwemvijver en ligzetels voor in de zomer), waarvan je moet weten dat het bestaat om het te vinden. Het authentieke eten stuurt jou en je geliefde meteen op reis naar Thailand.

Desguinlei 196, Antwerpen, sombat.be

Reliva

Heerlijk genieten in een authentiek Brugs pand met een kathedraal in het decor. De kaart is beperkt, maar dat weerhoudt de eigenaars niet om ook vegetariërs in de watten te leggen.

Goezeputstraat 6, Brugge, reliva.be

Het valentijnsdessert van Roger van Damme © Glenfiddich

Het Gebaar

Voor een lunch waar je hart sneller van gaat slaan, moet je in de vaste stek van Roger van Damme zijn. Niet alleen het kader (een uiterst charmant kasteeltje op zakformaat in de kruidtuin van Antwerpen) doet je verlangen naar meer, de liefde spat ook van de prachtige borden af.

Leopoldstraat 24, Antwerpen, hetgebaar.be

Vol-Ver

De landelijke villa (ook weer met gezellig knisperend haardvuur) waarin sterrenzaak Vol-Ver huisvest, ademt romantiek. En dan ben je nog niet eens begonnen aan de klassevolle gerechten waarin het beste van het seizoen centraal staat.

Watervalstaat 23, Marke, vol-ver.be

Il Gastronomico

Dit mediterraan getinte restaurant in het centrum van Brussel schotelt een speciaal valentijnmenu voor dat in het teken staat van de zintuigen, met daarin een aantal 'zinnenprikkelende' ingrediënten zoals oesters, truffels en saffraan. En dat allemaal onder het gemoedelijke licht van verschillende kristallen kroonluchters.

Greepstraat 55, 1000 Brussel, ilgastronomico.be

