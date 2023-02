Zo maak je de beste pasta al ragù

Lees ook: Op zoek naar de perfecte pasta al ragù: ‘Noem het zeker geen spaghetti bolognaise’

Ingrediënten voor 4 personen

Ragù

· 100 g pancetta

· 350 g rundergehakt of filet americain

· Olijfolie

· 1 kleine ui

· 1 kleine wortel

· 1 stengel bleekselderij

· 1 eetlepel tomatenpuree

· 100 ml witte wijn

· 300 g passata

· 200 ml runderbouillon

· 1 blaadje laurier

· 120 ml volle melk

· Peper en zout

· Nootmuskaat

Tagliatelle

· 400 g doppio zerobloem of semolino

· 4 eieren

· Zout

Optioneel

Parmezaan

Lees de bereidingswijze onder de foto.

1. Snijd de pancetta in fijne blokjes en bak op een middellaag vuurtje in een braadpan zodat het vet smelt en het vlees krokant wordt. Roer regelmatig.

2. Snijd je ui, wortel en selder heel fijn. Doe twee eetlepels olijfolie bij de pancetta en stoof de groenten erbij tot ze glazig zijn.

3. Voeg je rundergehakt toe en bak bruin. (Door je vlees vooraf kort te kneden met de hand, vermijd je dat het tijdens het koken allemaal in kleine stukken uit elkaar valt.)

4. Roer je tomatenpuree onder het geheel en bak kort mee tot de rauwe smaak weg is. Blus met een half glas witte wijn. Voeg de passata toe en een beetje bouillon. Schenk af en toe wat bij als de saus te droog wordt.

5. Laat het geheel minstens twee uur (best drie of vier uur) sudderen op een laag vuur. Voeg de melk toe wanneer je saus nog een uur moet koken. Uiteindelijk moet je een ietwat drogere saus overhouden. (Zie stap 7.)

6. Maak intussen de pasta. Meng de bloem met een snuifje zout op je aanrecht en maak een kuiltje in het midden. Doe de eieren hierin. Meng voorzichtig alle ingrediënten van buiten naar binnen tot je een glad deeg hebt. Laat 30 minuten rusten en kneed nogmaals. Rol het deeg dun uit en maak tagliatelle (met je pastamachine of snijd zelf in reepjes). Laat nogmaals 30 minuten rusten. Kook de pasta heel al dente, want hij gaart later nog verder in de saus.

7. Doe wat saus in een aparte pan met een beetje pastawater. Voeg de tagliatelle toe en kook de pasta nogmaals kort in de saus. Serveer meteen. Werk af met een beetje parmezaan.