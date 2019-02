Mosselen met pepertjes en Thaise basilicum

Benodigdheden voor 2 personen

600 g mosselen (bouchot of Zeeuwse)

4 teentjes knoflook

4 Thaise rode pepertjes

1 handvol peultjes (of sperziebonen)

1 handvol Thaise basilicum en enkele blaadjes voor de garnering

2 el plantaardige olie

3 el water

5 el oestersaus

Bereidingswijze

Hak de knoflook en de pepertjes fijn.

Plet met een stamper de fijngehakte knoflook en pepertjes tot een homogene pasta.

Fruit in een wok (of steelpan) de pasta van knoflook en pepertjes in olie (op matig vuur), zonder te kleuren.

Voeg de (vooraf grondig gespoelde) mosselen toe en bak alles nog even gedurende 1 minuut, terwijl je goed roert. Verwerk hierin nog 3 eetlepels water om het mengsel te blussen, samen met een handvol peultjes. Ga door met het garen van de mosselen.

Voeg wanneer de mosselen opengaan de oestersaus en de vissaus toe. Meng alles goed.

Voeg aan het einde van de gaartijd nog een handvol Thaise basilicum toe en meng goed.

Dresseer in een kom en garneer met enkele blaadjes Thaise basilicum.

Serveer met witte basmatirijst.