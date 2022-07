Kruidige groene salade met bakjusvinaigrette en entrecote 

Een recept van Internationale consultant-chef en cateraar Hendrik Buysse.

Benodigdheden voor 4 personen

300 g gerijpte entrecote met wat vet erop, 2 blaadjes rode en 2 blaadjes groene eikenbladsla, 1 shisoblad, 4 takjes bieslook en hun bloemen, 3 takjes Roomse kervel, 3 takjes jonge waterkers, 3 jonge peterselieblaadjes, 3 jonge lavastopjes, 2 takjes paarse tatsoi (Aziatische bladgroente) of mosterdsla, 3 bladtrosjes basilicum, 2 blaadjes bloedzuring, 2 takjes klaverzuring, rodewijnazijn (bv. van het merk Forum), 3 takjes tijm, 1 tak rozemarijn, 2 tenen knoflook, peper en grof zout

Bereidingswijze

1. Was de salade, kruiden en alle takjes behalve de tijm en rozemarijn licht in koud water, schud droog en schik mooi gevarieerd op een bord.

2. Snijd wat van het opliggende vet van de entrecote en leg het vlees 15 minuten in een oven van 45°C. Laat in een warme vleespan het afgesneden vet smelten, schroei het vlees aan langs beide kanten, voeg geplette knoflook, gewassen en drooggedepte tijm en rozemarijn toe, en lepel ze samen met 4 eetlepels bakvet over het vlees. Haal het vlees uit de pan en laat het rusten.

3. Voeg 2 druppels rodewijnazijn toe aan de pan met de bakjus en lepel het resultaat over de sla met kruiden.

4. Snijd het vlees in mooie stukken en serveer die bij de pittige, met jus op smaak gebrachte salade.