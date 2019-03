Koreaanse buns met gebakken buikspek

Benodigdheden voor 2 personen

4 buns (uit de Aziatische supermarkt)

4 plakken buikspek

1 handvol spinazie

1 handvol geraspte wortel

2 el sesamolie

1 el rijstazijn

1 el geroosterd sesamzaad

4 el kimchi

Chilisaus

Lente-ui en koriander als garnituur

Bereidingswijze

Bak het buikspek krokant in een hete pan. Meng de sesamolie met de rijstazijn en het sesamzaad. Verdeel deze dressing over de spinazie en de worteltjes. Warm de buns op in een stoommandje of in de microgolfoven. Vul de buns met spek, salade en kimchi. Werk af met chilisaus, lente-ui en koriander.