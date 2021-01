We serveren je de lekkerste nieuwigheden en trends. Deze week: tamarinde

Tamawa?

Wat? Aan de tropische tamarindeboom groeien peulvruchten die eruitzien als droge tuinbonen en gevuld zijn met een donkerbruin, kleverig goedje en harde zaden.

Gebruik: de plakkerige tamarindepasta rond de zaden is lekker om rauw te eten, maar ook een aromatische smaakmaker in curry's, marinades of dranken.

Smaak: friszuur

Te koop: als pasta, pulp of als peulen in de exotische winkel of (online) speciaalzaak zoals asianfoodlovers.be

Leesvoer

Deze boeken bieden extra inspiratie om aan de slag te gaan.

1. Alles over curry's

De Indiase keuken is niet compleet zonder tamarinde. Dit boek bevat basisrecepten voor tamarindesaus of -chutney, maar ook gerechten waarbij de pasta een ondersteunend ingrediënt is.

The Curry Guy Compleet, Dan Toombs, Good Cook, 30,95 euro.

© GF

2. Groenten boven

De vegetarische keuken leent graag wat lekker is van overal ter wereld, en daar horen ook exotische smaakmakers bij. Verschijnt in maart (Engels).

One Pot, Pan, Planet, Anna Jones, Fourth Estate, 23 euro.

© GF

3. Indonesisch

Ook in de Indonesische keuken, waar veel gerechten zuur bevatten, is de peulvrucht een essentiële smaakmaker. Van aperitief tot dessert: dit prijswinnende kookboek zet je aan het werk.

Indorock, Vanja van der Leeden, Nijgh & van Ditmar, 34,99 euro.

© GF

Tip van de chef

'Om te koken gebruik ik tamarindepasta, maar thuis staan de peulen geregeld in een kommetje op tafel, om te eten als snack, net zoals je zou doen met druiven of lychees. Het pellen vergt wat gedoe, maar het loont!'

(Tim Van den Heuvel, van restaurants Mission Masala en foodtruck Bombay BBQ)

Recept: kruidige limonade

- 200 g tamarindepeulen

- 1 limoen

- 1 el kurkumapoeder

- 1 l water

Dop de peulen en kook het vruchtvlees samen met het kurkumapoeder. Roer af en toe, zodat het tamarindevruchtvlees loskomt van de pitten. Duw door een zeef en laat afkoelen. Voeg ten slotte het sap van een limoen toe en serveer lekker fris. Wie wat meer pit wil, kan enkele centimeters verse gember toevoegen tijdens het koken.

Meer recepten en een interview met Tim Van den Heuvel lees je op weekend.be/tamarinde.

