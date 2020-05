Van de producenten in de korte keten zag 67 procent zijn omzet stijgen door de coronacrisis, blijkt dinsdag uit een bevraging van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) bij producenten en klanten. Ruim de helft van de producenten deed hiervoor ook extra inspanningen.

De korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Het kan gaan om hoevewinkels en boerenmarkten, maar ook om automaten op de hoeve, groenteabonnementen of zelfpluktuinen.

In de periode van 22 maart tot 4 april, na de hamsterweek die volgde op de aankondiging van de lockdownmaatregelen, steeg de omzet in de korte keten met 29 procent. Bijna zeven op de tien producenten zeggen nu een hogere omzet te draaien. Bij 40 procent van hen gaat het om een omzetstijging van meer dan 20 procent. Vooral bij boeren die groenten, fruit, aardappelen of eieren verkopen is de verkoop gestegen. Producenten zeggen een deel van hun gewone cliënteel verloren te hebben, zoals klanten die verder weg wonen, horeca, scholen en bedrijven. Maar er kwamen ook nieuwe klanten bij, die winkelbezoeken willen vermijden en in eigen buurt willen kopen.

Ruim de helft van de producenten heeft wel extra zijn best gedaan om klanten te lokken tijdens de coronacrisis. Zo maakte de helft bijvoorbeeld extra reclame via Facebook, straatborden of flyers, en leverde een op de vier producenten aan huis.

De korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Het kan gaan om hoevewinkels en boerenmarkten, maar ook om automaten op de hoeve, groenteabonnementen of zelfpluktuinen. In de periode van 22 maart tot 4 april, na de hamsterweek die volgde op de aankondiging van de lockdownmaatregelen, steeg de omzet in de korte keten met 29 procent. Bijna zeven op de tien producenten zeggen nu een hogere omzet te draaien. Bij 40 procent van hen gaat het om een omzetstijging van meer dan 20 procent. Vooral bij boeren die groenten, fruit, aardappelen of eieren verkopen is de verkoop gestegen. Producenten zeggen een deel van hun gewone cliënteel verloren te hebben, zoals klanten die verder weg wonen, horeca, scholen en bedrijven. Maar er kwamen ook nieuwe klanten bij, die winkelbezoeken willen vermijden en in eigen buurt willen kopen. Ruim de helft van de producenten heeft wel extra zijn best gedaan om klanten te lokken tijdens de coronacrisis. Zo maakte de helft bijvoorbeeld extra reclame via Facebook, straatborden of flyers, en leverde een op de vier producenten aan huis.