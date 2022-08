Nutri-Score mag niet gebruikt worden in Italië

Na een lange strijd in het land van de parmezaan en mozzarella is het verdict gevallen: de Nutri-Score mag er niet gebruikt worden. De lokale voedselindustrie spreekt van een overwinning.

De Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM heeft besloten dat de Nutri-Score, het Franse systeem om via een groene A tot rode E weer te geven hoe wenselijk het is een bepaald product te eten of niet, niet gebruikt mag worden in Italië. Het logo zou te veel verwarring oproepen bij de consument en zelfs ronduit misleidend kunnen zijn. In het systeem, dat elk product beoordeelt binnen zijn voedselcategorie, kan het immers lijken alsof een ijsje even gezond is als een notenreep.

Massimiliano Giansanti, de voorzitter van de federatie van de Italiaanse voedingsector Confagricoltura, beschouwt de ban als een overwinning. ‘De AGCM heeft ons gelijk gegeven: dit etiketteringssysteem kan de consument in verwarring brengen en is niet gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Het is dus een misleidend instrument. Deze uitspraak moet ons doen nadenken over de adoptie van Nutri-Score in Italië en in Europa.’

Wat is gezond?

De Italiaanse beslissing zal inderdaad verder rijken dan de grenzen van de laars. Zo zullen ten eerste internationale retailers die het logo gebruiken en ook in Italië opereren, zoals het Franse Carrefour, hun verpakkingen of aanbod moeten aanpassen. Nog ingrijpender wordt het effect echter misschien op de volop woedende zoektocht naar een Europees, uniform beoordelingssysteem dat consumenten moet helpen gezonde voedselkeuzes te maken. Daarvoor was de Nutri-Score, dat al door zeven Europese landen en heel wat voedingsmultinationals werd omarmd, tot nu toe een van de meest voor de hand liggende opties. Een besluit daarvoor wordt binnen enkele maanden verwacht.

Italië toonde zich altijd al erg kritisch voor de Nutri-Score, die heel wat lokale lekkernijen voorziet van een oranje of donkerrode score. Veel Italianen argumenteren dat parmaham en pecorino perfect binnen een gezond eetpatroon kunnen passen en de stempel ‘ongezond’ dus niet verdienen. Als tegenwicht schuift het land de NutrInform-app naar voor, die voedingsinformatie doorheen de dag opvolgt, en zo een totaler beeld kan geven van een gezond voedingspatroon dan wat je krijgt wanneer je product per product analyseert.