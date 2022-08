Belgen op WK Barbecue vormen jongste team van de competitie

Tijdens het weekend van 3 en 4 september strijden in Torhout 80 teams uit 25 verschillende landen om een medaille op het wereldkampioenschap BBQ. In die selectie valt onze inzending op: het Belgisch team is niet alleen het jongste, maar ook erg vrouwelijk.

Enkele jaren geleden begonnen Kurt Frooninckx en Lien Houbracken een mini-barbecueteam om deel te nemen aan het barbecuekampioenschap van Vlaanderen. Samen vormden ze BBQ Time Ku(rt)Li(en)nair. Gaandeweg kregen ze niet alleen enkele medailles op het Vlaams en Belgisch kampioenschap, maar ook enkele extra teamleden. Met Femke De Kerpel, Dorien Baeyens, Hanne Pluim en Hanne van Herwijnen en Ymke Dirikx erbij oogt het team opvallend vrouwelijk in een stoere wereld van hete kolen en sissende braadsappen.

De zeven nemen het tijdens het eerste weekend van september op tegen 79 andere barbecuetoppers uit 25 verschillende landen. Daar zullen alle teams zes verschillende gerechten moeten maken met verschillende Belgische ingrediënten zoals pladijs, Mechelse koekoek, ribbetjes, varkensschouder, zesrib, Callebaut-chocolade en Flandrien-kaas.

En niet alleen de jury moet verbluft worden, ook het publiek op het wereldkampioenschap kan hapjes met als thema ‘cooking from the homeland’ proeven. Bezoekers van de stand van BBQ-Time KuLinair zullen hun vingers en kinnen kunnen aflikken door de fricandon met kriekjes, beenmerg met kruidenkorst en wafels, allemaal van de barbecue natuurlijk.

Meer informatie over het wereldkampioenschap barbecueën en alle randactiviteiten vind je op de website van het evenement.