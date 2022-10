Nieuwe webshop verkoopt ‘vervallen’ producten in strijd tegen voedselverspilling

De Finse webwinkel Foodello is van start gegaan in Vlaanderen. Het bedrijf verkoopt producten die de supermarkten niet meer willen, bijvoorbeeld omdat de “ten minste houdbaar tot”-datum nadert of zelfs is verstreken.

Op de website zijn verschillende soorten producten te vinden, van zeep over koekjes of thee. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen als missie voedselverspilling bestrijden. Het doet dat door opruimings- en restpartijen op te kopen en aan te bieden met korting.

Foodello levert sinds vorige week ook in Vlaanderen en heeft plannen om in de loop van volgend jaar uit te breiden naar de rest van België. De producten worden geleverd vanuit een magazijn in Westzaan, ten noorden van Amsterdam. Het aanbod kan snel wisselen, omdat Foodello afhankelijk is van wat producenten over hebben. Voorlopig gaat het om producten van Nederlandse leveranciers, maar marketingverantwoordelijke Bas Dekker zegt dat het bedrijf op zoek is naar Belgische leveranciers.

Ten minste houdbaar tot

Sommige aangeboden producten hebben een “ten minste houdbaar tot”-datum die al is verstreken. Foodello mag die nog verkopen, bevestigt het federale voedselagentschap FAVV. Er wordt immers een onderscheid gemaakt tussen “te gebruiken tot” en “ten minste houdbaar tot”. In het laatste geval gaat het volgens het FAVV om producten die na de datum nog geconsumeerd kunnen worden, op voorwaarde dat ze in goede omstandigheden bewaard werden en dat de verpakking niet is beschadigd. De verantwoordelijkheid ligt dan wel bij de distributeur.

Dekker zegt dat Foodello de producten steeds op kwaliteit controleert. Foodello is in Nederland in februari van start gegaan en telt er volgens de marketingverantwoordelijke intussen meer dan 30.000 klanten. Dat mensen nu door de hoge inflatie op zoek zijn naar manieren om te besparen, helpt daarbij. (Belga)